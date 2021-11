Plants For Winter: गार्डनिंग का है अगर शौक तो सर्दियों में घर पर लगाएं ये पौधे

Plants For Winter: सर्दियों का मौसम (winter season) आ गया है ऐसे में मौसम सुष्क और ठंडा बना रहता है. जिसके कारण पर्याप्त धूप नहीं मिलने से पौधों की कई प्रजाति सूख जाती है. लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ही पनपते हैं. वैसे सर्दियों के मौसम में फूल- पौधे लगाना बेहद आसान है. क्योंकि इस मौसम में कोई भी पौधा काफी आसानी से बढ़ता है. यदि आप भी गार्डनिंग का शौक (Fond of Gardening) रखते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. यहां हम आपके लिए लेकर आएं है ऐसे पौधों की लिस्ट (List of Plants) जिन्हें आप बिना किसी परेशानी के सर्दियों के मौसम में भी लगा सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक को बरकरार रख सकते है. और अपने गार्डन को दे सकते हैं एक खूबसूरत लुक.

सर्दियों में लगने वाले फूलों के पौधे

फूलों की बात हो और गुलाब को भूल जाएं ये तो नामुमकिन है, गुलाब, कामनी, मोगरा, परिजात, कनेर, गुडहल, रातरानी, आदि सभी फूलों के पौधे सर्दियों के मौसम में आसानी से लग सकते है. ये सभी पौधे ज्यादातर कटिंग से आसानी से उग जाते है. इन पौधों को अक्टूबर के महीने में कटिंग पौधे से उगाना काफी सरल होता है. इसके अलावा कैलेंडुला, जिसे आमतौर पर पॉट मैरीगोल्ड के रूप में जाना जाता है, ये विभिन्न रंगों पीले, गहरे नारंगी में पाए जाते हैं. पैंसी भी एक शीतकालीन फूल है, जो लगभग सभी रंगों में उपलब्ध है. ये छाया में अच्छी तरह से पनपते हैं. पेटुनिया सर्दियों में उगाना चाहिए, ‘ग्रैंडिफ्लोरा’ पेटुनिया, के फूल बड़े होते हैं और शरद ऋतु और सर्दियों के लिए अच्छे हैं. ये सफेद, पीला, गुलाबी, और काला बैंगनी कलर में आता है.

अन्य पौधे

मीठे मटर के पौधों को थोड़ा रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे आसानी से ठंड बढ़ सकते हैं. मीठी अलसी को सर्दियों में उगाया जा सकता है. इन छोटे फूलों में एक मीठी सुगंध होती है. स्नोड्रॉप्स सर्दियों में आपके गार्डन के लिए एकदम सही पौधे हैं. ये फूल सुंदर, छोटी बूंदों की तरह, होते हैं. ये नवंबर की शुरुआत में खिलते हैं और फरवरी तक बढ़ते हैं

सर्दी में ऐसे उगाएं पौधे

सर्दियों में पौधे लगाने के लिए बुलई दोमट या आपके बगीचे की उपजाऊ मिट्टी ही काफी होती है. अगर आपके गार्डन में रेतीली मिट्टी है तो आप इसमें गोबर खाद और चिकनी मिट्टी को डालकर आसानी से उपजाऊ बना सकते है.

60% सामन्य गार्डन की मिट्टी, 20% गोबर / कम्पोस्ड खाद, 20% रेत या चिकनी मिट्टी इन्हे अच्छे से मिलाकर पूरी तरह से मिक्स कर लें. उसके बाद इन मिट्टी को अपने गमलों में भरकर प्रयोग कर सकते है. मिट्टी के तैयार करने के 24 घंटे बाद आप मिट्टी में बीज या फिर पौधे को लगाए.

पौधों और पानी की देखरेख

सर्दियों में फूलों के पौधे लगाने के लिये उनके छोटे पौधे(seedling) तैयार किये जाते हैं. छोटे पौधे तैयार करने के लिये सितम्बर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर का आखिरी सप्ताह सबसे सही समय है. बीज लगाते समय ध्यान रखें कि आप जिस मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें से पानी के बहने की पर्याप्त व्यवस्था हो. ताकि बीज उगने से पहले सड़े नहीं और सुरक्षित रहे.

सावधानियां

सर्दियों के फूलों को ज्यादा से ज्यादा धूप मिलनी चाहिए

इन के पौधों में हर 15-20 दिन में एक बार जैविक खाद डालें

इन पौधों में बीज डालते समय फंगीसाइट पाउडर का प्रयोग करें.

पौधों को ठंडा पानी देने की कोशिश करें.

गमलों के पौधों में रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें.