हार्ट से जुड़ी बीमारियों और कॉलेस्ट्रॉल के लिए प्लास्टिक भी जिम्मेदार: स्टडी

Plastic Responsible for Heart Disease & Cholesterol : अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया-रिवरसाइड (University of California, Riverside) के स्कूल ऑफ मेडिसिन (School of Medicine) के वैज्ञानिकों ने. इस स्टडी के मुताबिक, प्लास्टिक को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल (chemicals) फ्थालेट प्लाज्मा (phthalate plasma) कोलेस्ट्रॉल (cholesterol) के लेवल को बढ़ा देता है. इस स्टडी के निष्कर्ष को एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव (Environmental Health Perspectives) नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है. आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल मानव कोशिकाओं के बाहर एक खास एलिमेंट से बनी हुई परत होती है. इसे मेडिकल साइंस की भाषा में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड कहा जाता है. कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं. पहला बैड कोलेस्ट्रॉल जो मानव शरीर के लिए खतरनाक है और दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही जरूरी है.