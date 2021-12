परफेक्ट होने का प्रेशर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की वजह - स्टडी

Pressure to be perfect For Teenage Girls : ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर (University of Exeter) के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि स्कूल और परिवार की तरफ से समाज की अपेक्षा के अनुरूप आदर्श और अच्छी लड़की (Ideal and Good Girl) बनने का दबाव किशोरियों (teenage girls) के मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) के लिए खतरनाक होता है.