लिवर कैंसर के लिए जिम्मेदार प्रोटीन की हुई पहचान, इलाज में मिलेगी मदद - स्टडी

Specific protein responsible for liver cancer identified : जामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेज (Center for Interdisciplinary Research in Basic Sciences) और अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी (George Washington University) के साइंटिस्टों ने नॉन एल्कोहोलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (non-alcoholic steatohepatitis) यानी नॉन एल्कोहालिक फैटी लिवर रोग (non alcoholic fatty liver disease) और लिवर कैंसर के इलाज के लिए इस रोग के बढ़ने के लिए शरीर में बीटा-2 (β2) स्पेक्ट्रिन प्रोटीन (SPTBN1) का पता लगाया है. ये स्टडी इस रोग के प्रभावित नियंत्रण में मददगार साबित होगी.