पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवा से अल्जाइमर के असरदार इलाज की संभावना - स्टडी

Effective treatment of Alzheimer's seen in a Drug : अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक्स (Cleveland Clinic) के साइंटिस्टों द्वारा की गई इस स्टडी के मुताबिक, पल्मोनरी हाइपरटेंशन (pulmonary hypertension) के इलाज के लिए एफडीए द्वारा स्वीकृत सिल्डेनाफिल (Sildenafil)दवा में इसकी संभावना देखी गई है. रिसर्चर्स ने गहन शोध (deep research) के बाद इस दवा को अल्जाइमर रोग के लिए उपयुक्त बताया है. आपको बता दें कि दुनिया में अल्जाइमर की बीमारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. क्लीनिकल स्टडी में ये दवा अल्जाइमर रोग के इलाज में काफी हद तक कारगर साबित हुई है.