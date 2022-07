फूड आइटम्स जो फ्रिज में रखने से हो सकते हैं खराब

Foods you should never refrigerate-ठंडा तापमान हमारे खाने के सामान के लिए अधिक सुरक्षित और स्वच्छ माना जाता है. क्योंकि कम तापमान होने के कारण उन सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया की गति को रोकने में यह तापमान मदद करता है जो हमारे भोजन को खराब कर सकते हैं. इसलिए ही कच्चे मांस और कुछ सब्जियों और खाद्य पदार्थों के लिए कम तापमान होना चाहिए. कुछ सब्जियां तो ठंडे तापमान में ठीक रहती है लेकिन कुछ को गर्म स्थान पर रखने की आवश्यकता होती है नहीं तो वह खराब हो जाती है. आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं वह चीजें.

कौन-कौन सी हैं वह चीजें

-कच्चे टमाटर को कमरे के तापमान पर रखना चाहिए ताकि उनमें अधिक स्वाद और रस का विकास हो सके. क्योंकि ठंडे तापमान में वे अपने स्वाद को खो देते है. पुरी तरह से पकने के बाद प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर के इनको फ्रिज में रख सकते हैं. लेकिन इनका उपयोग करने से पहले आप कम से कम आधे घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रखना चाहिए.

-बिना छिलके वाले प्याज के लिए हवा की जरूरत होती है. यदि आप इन्हे फ्रिज में रख देते हैं तो नमी के कारण ये नरम हो सकते हैं. लेकिन छिलके वाले प्याज को हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए.

-बहुत सारे लोग मेवा को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं लेकिन यह वास्तव में अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं. ठंडा तापमान उनके स्वाद को खराब कर सकता है. फ्रिज में छिपी अन्य गंधों को भी अवशोषित कर सकते हैं.

-अगर आप लहसुन को फ्रिज में रखते हैं तो यह अंकुरित होना शुरू हो सकता है और रबड़ जैसा हो सकता है. इसे सूखी जगह पर रखें.

-आलू को फ्रिज में रखने की आवश्कता नही है. यदि आप उन्हें ठंडे तापमान में रखते हैं तो फ्रिज स्टार्च को चीनी में बदल देगा. इनको उपयोग करने से पहले ना धोए क्योंकि नमी खराब होने का रिस्क रहता है.

-शहद को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यह बाहर रखे जाने पर भी चिकना और ताज़ा रह सकता है. इसे फ्रिज में रखने से क्रिस्टलीकरण हो सकता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)