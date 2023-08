How to Knead Dough for Poori: कोई फेस्टिवल हो या फिर खास मौका खाने में पूरियों का दौर शुरू होना लाजिमी हो जाता है. कड़ाही से अगर गर्मागर्म कुरकुरी और फूली पूरियां उतरती दिखे तो देखकर ही खाने का मन होने लगता है. घर में जब पूरियां बनाई जाती हैं तो उसमें भी फूली हुई पूरियों की डिमांड होती है. हालांकि कई बार चाहकर भी फूली पूरियां तैयार नहीं हो पाती हैं. इसके पीछे कड़ाही में कम तेल की मात्रा होने के साथ ही सही तरह से आटा गूंथा न जाना भी हो सकता है. आप अगर फूली पूरियां बनाकर खाना चाहते हैं तो आटा सही तरह से तैयार करना जरूरी है.

आज हम आपको पूरी के लिए आटा गूंथने का तरीका बताएंगे जिसे फॉलो कर आप फूली हुई और कुरकुरी पूरियां तैयार कर सकते हैं. इन पूरियों को बड़ों के साथ बच्चे भी चाव ले लेकर खाएंगे. आइए जानते हैं पूरी का आटा गूंथने का सही तरीका.

इसे भी पढ़ें: नरम रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथने का सही तरीका जान लें, बनेंगी एकदम सॉफ्ट चपाती, स्वाद में भी होगा इजाफा

पूरी का आटा गूंथने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 2 कपचीनी – 1 चुटकीदूध – 1/2 कपअजवाइन – 1/2 टी स्पूनतेल – 1 टी स्पूनपानी – जरूरत के मुताबिकनमक – 1 चुटकी

पूरी का आटा गूंथने की विधि

पूरी के लिए आटा गूंथना चाहते हैं तो इसे रोटी के आटे जैसा मुलायम रखने के बजाय सख्त गूंथना होगा. पूरी फूली हुई और क्रिस्पी रहें, इसके लिए मिक्सिंग बाउल में 2 कप आटा डालें और उसमें एक चुटकी चीनी और एक चुटकी नमक डालकर मिला लें. आटे में चीनी डालने से पूरियों में भूरापन नहीं आएगा. इसके बाद आटे में आधा चम्मच अजवाइन डालकर मिला लें. अब आटे में थोड़ा-थोड़ा करते हुए दूध डालें और आटे में मिक्स करते जाएं.

10 मिनट में बनेगा सूजी डोसा, अपनाएं ये ट्रिक आगे देखें…

इस दौरान आटे को ठीक ढंग से मसलें. आटा जब दूध को पूरी तरह से सोंख ले तो फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा करते हुए पानी डालें और मुट्ठी बांधकर आटे को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथें. ध्यान रखें कि पूरी का आटा सख्त गूंथना है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा डालते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें. पूरी का आटा गूंथने के बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और उसे पूरी के आटे के ऊपर लगा दें. ऐसा करने से पूरियां क्रिस्पी बनेंगी.

इसे भी पढ़ें: बची हुई इडली से बनाएं टेस्टी नाश्ता, जो खाएगा करेगा तारीफ, 10 मिनट में तैयार होगा ब्रेकफास्ट

पूरी का आटा जब एक बार तैयार हो जाए तो उसे सूती कपड़े से 20 मिनट के लिए ढककर अलग रख दें. ध्यान रखें कि सूती कपड़ा सूखा ही होना चाहिए. 20 मिनट के बाद आटा लें और उसे दोबारा 1 मिनट तक गूंथें. इससे आटा स्मूद हो जाएगा. अब पूरियां बनाने के लिए आटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है. आटे से समान अनुपात की लोइयां तोड़कर आप मनपसंद साइज की पूरियां बेल सकते हैं. पूरियां जितनी पतली बेली जाएंगी उतनी बढ़िया फूलेंगी.