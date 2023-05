बिना इडली मेकर के भी बना सकते हैं टेस्टी इडली, जान लें 3 तरीके, शाम में स्नैक्स बनाने की चिंता होगी दूर

How to make Idli Without Cooker: सुबह का नाश्‍ता हो या शाम का स्‍नैक्‍स, इडली हर उम्र के लोगों को खाना पसंद होता है. वैसे तो यह दक्षिण भारत की रेसिपी है, लेकिन आज यह देश ही नहीं, दुनियाभर में काफी पॉपुलर ब्रेकफास्‍ट और स्‍नैक्‍स के रूप में जाना जाता है. अगर आप भी घर पर इडली बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपक पास इडली कुकर या इडली स्‍टैंड नहीं है तो परेशान ना हों. आप बड़ी ही आसानी से इसे अन्‍य तरीकों से भी घर पर बना सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह इसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बिना इडली कुकर के.

बिना इडली स्‍टैंड या इडली कुकर के इस तरह बनाएं इडली

कड़ाही में बनाएं इडलीपहले इडली बैटर बनाएं. अब 3 से 4 कटोरी लें और इनमें घी ग्रीस कर लें. अब बैटर को इसमें डालें. अब एक कड़ाही लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें. अब पानी को गर्म करें और उसमें एक रिंग स्‍टैड रख दें. आप इस पर बड़ी प्‍लेट रखें और उस पर बैटर डले छोटे-छोटे कटोरे रख दें. अब कम आंच करें और कड़ाही को ढंक कर छोड़ दें. 20 मिनट के बाद आप एक बार ढक्‍कन हटाएं और चाकू से दबाकर चेक करें कि बैटर पका है या नहीं. अगर ये चाकू पर लग रहा है तो ये अभी कच्‍चा है. आप 5‍ मिनट और पकाएं. ध्‍यान रहे कि ये जब पक जाएगा तो चाकू में चिपकेगा नहीं. इस तरह आप इसे धीरे से निकालें और कटोरी को उलटकर प्‍लेट में सर्व करें. गर्मागम इडली तैयार है.

प्रेशर कुकर में बनाएं इडलीआप प्रेशर कुकर में भी इसी तरह इडली बना सकते हैं. इसके लिए आप प्रेशर कुकर में एक इंच जैसा पानी भरें और कटोरी व प्‍लेट की मदद से अंदर एक स्‍टैंड बना लें. अब छोटी कटोरियों में बैटर डालें और इसमें रख दें. प्रेशर कुकर की सीटी को निकालकर ढक्‍कन लगा दें. 15 से 20 मिनट में इडली तैयार हो जाएगी.

राइस कुकर में बनाएं इडलीराइस कुकर में भी इडली काफी सॉफ्ट और टेस्‍टी बनते हैं. इसके लिए भी आप राइस कुकर में 1 इंच पानी भरें और इसमें भी किसी ऊंचे बरतन की मदद से स्‍टैंड बना लें. अब कटोरी में इडली बैटर डालकर इस बरतन पर रख दें. कुकर बंद कर दें. 15 मिनट में इडली बनकर तैयार हो जाएगी.

