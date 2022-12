How to Make Tadka Dal in Microwave: माइक्रोवेव में बनाएं तड़के वाली दाल, इन सिंपल टिप्स को करें फॉलो

How to Make Tadka Dal in Microwave: हर भारतीय घर में दाल बनाकर खायी जाती है. तड़का दाल का स्वाद सभी को काफी पसंद आता है. आमतौर पर घरों में गैस चूल्हे की मदद से दाल को बनाया जाता है लेकिन अगर आपकी गैस खत्म हो गई है और घर में माइक्रोवेव मौजूद है तो आज हम आपको माइक्रोवेव की मदद से तड़का दाल बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं. माइक्रोवेव में बनी तड़का दाल स्वाद में किसी भी लिहाज से आपको कमतर महसूस नहीं होगी. अगर आपने कभी भी तड़का दाल बनाने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं किया है तो इन सिंपल टिप्स की मदद ले सकते हैं.

माइक्रोवेव में तड़का दाल बनाने का तरीका

आज हम आपको माइक्रोवेव में तड़का दाल बनाने की विधि बताएंगे. सबसे पहले आधा कप तुअर दाल और आधा कप चना दाल को लें. दोनों दालों को मिक्स करें और फिर उन्हें बड़े माइक्रोवेव सेफ बाउल में डाल दें. अब इसमें 2 कप (जरूरत के मुताबिक) पानी डालें और ऊपर से आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक मिला दें. अब बाउल को माइक्रोवेव में रखकर 20 मिनट का टाइमर सेट कर दें. इस दौरान माइक्रोवेव का पावर 900-1000 वॉट का पर्याप्त रहेगा.

इसे भी पढ़ें: How to Make Kesar Wali Chai: इम्यूनिटी बूस्टर केसर की चाय के साथ करें दिन की शुरुआत20 मिनट के बाद माइक्रोवेव में से बाउल को निकाल लें. आपको दाल गाढ़ी होती नजर आएगी और उसका ज्यादातर पानी एब्जॉर्ब हो चुका होगा. इसके बाद दाल को मैश करें और उसमें आधा कप पानी और मिलाएं. इसके बाद दाल को अलग रख दें.

विंटर में खसखस का हलवा बनाने के आसान टिप्स आगे देखें…

अब माइक्रोवेव की मदद से तड़का तैयार करें. इसके लिए माइक्रोवेव सेफ बाउल लें और उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दें. अब इसमें 1 टी स्पून राई, 1 चुटकी हींग, 1 तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 कटा प्याज और 1 कटा टमाटर डाल दें. इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डालकर मिक्स करें. अब माइक्रोवेव में बाउल को 4-5 मिनट के लिए रखें. इसके बाद बाउल निकाल लें, तड़का तैयार हो गया है.

इसे भी पढ़ें: लंच के बाद भी दिन में सताने लगे भूख तो 10 मिनट में बनाएं टेस्टी ब्रेड मसाला

अब आखिर में तैयार तड़के को पहले से पकाकर रखी बाउल में डाल दें और साथ में 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें. इसके बाद दाल की बाउल को कवर कर दें और दाल को 3-4 मिनट के लिए एक बार फिर माइक्रोवेव में रखकर पकाएं. अब आपकी तड़का दाल सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है. आप इसे हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर रोटी, चावल के साथ परोस सकते हैं.