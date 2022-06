बार-बार फ्रिज हो रहा है खराब, तो जानें इसके रखरखाव का सही तरीका

How to keep fridge safe in summer: गर्मियों के मौसम में घर-घर ठंडा पानी देने से लेकर सुबह के बचे खाने को रात तक सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी जो उठाता है, वह है फ्रिज. यह इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस गर्मियों में राहत तो देता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसके बार-बार खराब होने की परेशानी भी बढ़ जाती है. अगर आप भी इसी समस्या से गुज़र रहे हैं, तो अब अपनी परेशानी दरकिनार कर दीजिए.

हम आपको बताते हैं फ्रिज की देखरेख से जुड़ी ऐसी ज़रूरी बातें, जिसे अपनाकर आप अपने फ्रिज की अच्छी केयर कर सकेंगे. अगर इन टिप्स को आप आजमाते हैं, तो आपका फ्रिज बिना किसी समस्‍या के चलेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा. तो आइए जानते हैं कि अगर आपका फ्रिज बार-बार खराब हो रहा है, तो इसकी क्‍या वजह है और इससे कैसे निपटा जाए.

साफ-सफाई ज़रूरी

फ्रिज की नियमित साफ-सफाई बहुत ज़रूरी होती है. आप इसे एप्लायंस साफ करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रिज के कंडेनसर पर कई बार डस्‍ट जमा होने की समस्या होती है, इसलिए ध्यान रहे कि कुछ महीने के अंतराल में इसे ब्रश की मदद से साफ कर लें.

सही जगह पर रखें फ्रिजइसका ध्‍यान रखें कि आपका फ्रिज दीवार से कुछ इंच आगे रखा गया हो, ऐसा करने से एयर सर्कुलेशन सही रहता है. ओवन और डिशवॉशर के पास फ्रिज गलती से भी न रखें. ध्‍यान रहे कि फ्रिज जहां है, वहां थोड़ी बहुत हवा आती रहे.

सही टेम्परेचरफ्रिज का सही टेंपरेचर मेंटेन रखें. ऐसा करने से फल और सब्जियों को ताजा रखने में मदद मिलती है. ध्यान रहे कि फ्रिज का टेम्परेचर 4°C से लेकर 18°C के बीच में ही सेट हो.

डोर अच्‍छी तरह करें बंद फ्रिज खोलने के बाद उसे तुरंत बंद करना ना भूलें. इस बात का ध्‍यान रखें किहर बार फ्रिज का दरवाज़ा अच्‍छी तरह से बंद होना ज़रूरी है. ऐसा ना होने पर फ्रिज खराब हो सकता है.

सही तरीके से रखें सामानअगर आप जरूरत से अधिक सामान इसमें रखेंगे तो फ्रिज की कूलिंग बंटने लगे और वह ज़रूरी चीज़ों को पर्याप्त ठंडा नहीं कर पाएगा.

