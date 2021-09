Tips For Parents Who Are Spending All time With Teenagers : कोरोना (Corona) महामारी के दौर में दुनियाभर में पारिवारिक जीवन (Family Life) प्रभावित हुआ है. सभी स्‍कूल बंद हैं और पिछले दो सालों से सोशल डिस्‍टेंसिंग मेंटेन की जा रही है. इन सभी का अब नकारात्‍मक प्रभाव परिवार में दिखने लगा है. खासतौर पर उन पेरेंट्स के लिए और भी चुनौतियां हैं जिनके टीन एज बच्‍चे हैं. यूनीसेफ के मुताबिक, परिवार के नकारात्‍मक प्रभाव से टीनएज बच्‍चों (Teen Age Kids) को बचाने के लिए बहुत जरूरी है पेरेन्‍ट्स उनके साथ खुलकर बात करें और उन्‍हें सुनें. उनके साथ ऑनेस्‍ट रहें और किसी भी तरह के सवाल का गलत जवाब देने से अच्‍छा है कि सच को बेहतर तरीके से बताएं.

दरअसल यह उम्र बड़ी निडर होती है और इनमें समझदारी आना अभी अभी शुरू हुई है. ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही उन्‍हें एग्रेसिव और नकारात्‍मक बना सकती है जो उनके लाइफ तक को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में यहां हम बता रहे है कि आप कोरोना काल में अपने टीनएज बच्‍चों के साथ किस तरह बर्ताव करें.

1. रूटीन सेट करें

घर का एक रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है. ऐसे में आप उनके मार्गदर्शक होते हैं. ऐसे में अगर आप उन्‍हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा. तो लाइफ को मैनेज करने के लिए सबसे पहले सब के लिए रूटीन सेट करें और उसे हर कीमत पर फॉलो करें. ऐसा करने से आपको भी हर बात पर सिखाना नहीं पड़ेगा.

2.तारीफ जरूरी

अपने बच्‍चे की तारीफ करने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा लेकिन इसका असर पूरे दिन नजर आएगा. ऐसे बच्‍चों को अच्‍छी चीजों पर जरूर कॉम्‍प्‍लीमेंट दें.

3.डिसीजन मेकर बनाएं

आपको बता दें कि इस उम्र में बच्‍चे बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं और उन्‍हें यह बिलकुल पसंद नहीं होता कि उनकी हर बातों का निर्णय पेरेंट लें. ऐसे में जहां तक संभव हो उन्‍हें घर में जरूरी डिसीजन लेना सिखाएं और गाइड करें. ऐसा करने से वे घर में बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे और आपकी इज्‍जत करेंगे.

4.कभी कभी रूल्स में दें थोड़ी राहत

नियमों का पालन जरूरी है लेकिन कभी कभी रूल्‍स में राहत दें. ऐसा करने से वे नॉर्मल लाइफ से थोड़ा अलग महसूस कर पाएंगे और खुश रहेंगे. लेकिन इसके बदले आप किसी काम को पूरा करने की कंडीशन रख सकते हैं.

5.जिम्मेदारी दें

यह उम्र उनके जिम्‍मेदार होने की है. ऐसे में इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता कि वे आपकी नजरों के सामने जिम्‍मेदारियों को लेना सीखें. ऐसा करने से वे घर में अपनी वेल्‍यू समझेंगे और भागीदारी निभाएंगे.