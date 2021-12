These Habits Weaken Your Relationship With Your Partner : कपल्‍स में एक दूसरे को लेकर यह शिकायत रहती है कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं है. दरअसल शुरू में तो वे रिश्‍तों (Relation) को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं लेकिन समय बीतने के साथ जब वे हकीकत की दुनिया में आते हैं तब व्यक्ति के असल स्वभाव और आदतों (Habits) का पता चलता है. कुछ आदतें (Habits) होती हैं जिन्‍हें अगर जल्‍द से जल्‍द ना बदला गया तो पार्टनर (Partner) के साथ आपका रिश्‍ता खराब हो सकता है.