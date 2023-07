How To Propose To A Girl: कुछ लोग बड़ी आसानी से दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्‍त कर लेते हैं, लेकिन जब बात अपने क्रश के सामने दिल की बात कहने की आती है तो बहादुर से बहादुर लोग भी सोच में पड़ जाते हैं. दरअसल, तब मन में यह हिचकिचाहट रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या उस लड़की से रिश्‍ता खराब ही ना हो जाए. ऐसे में अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं और अब तक दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं तो हम बताते हैं कि आप किस तरह उन्‍हें प्रपोज कर सकते हैं.

गर्ल को प्रपोज करने के लिए अपनाएं ये तरीके

प्राइवेट गेटवे अगर आप इंट्रोवर्ट स्‍वभाव के हैं तो बेहतर होगा कि आप साथ में किसी ऐसी जगह पर वक्‍त गुजारने का प्‍लान बनाएं जहां शांति हो और कम लोग हों. ऐसी जगहों पर डिस्‍ट्रैक्‍शन कम होगा और आप धीरे धीरे अपना हाल-ए-दिन बता पाएंगे. इस तरह आपके प्रपोजल को वो सीरियसली लेंगी और आपको पॉजिटिव रिस्‍पॉन्‍स मिलेगा.

मूवी डेटआप उन्‍हें मूवी पर जाने के लिए इन्‍वाइट कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी अच्‍छी मूवी का चयन करें और अच्‍छे माहौल वाली जगह पर डेट के लिए जाएं. ऐसी जगह ना जाएं जहां लड़की खुद का अनसेफ महसूस करे. बातचीत के दौरान आप मौका देखते ही उन्‍हें बताएं कि आप यह मूवी डेट क्‍यों फिक्‍स किए हैं. इस तरह आप अपने मन की बात उन्‍हें बताएं.

दोस्‍तों की लें मददअगर आप कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो अपने दोस्‍तों की मदद से प्रपोजल आइडिया बनाएं. आप किसी पब्लिक प्‍लेस में दोस्‍तों की मदद से एक छोटा सा इवेंट अरेंज करें जिसमें आपके सभी दोस्‍त बलून आदि लेकर उन्‍हें सरप्राइज दे सकें. इस तरह आप उनकी मदद से अपने क्रश को अंगूठी के साथ प्रपोज करें. हालांकि ऐसा करने से पहले यह जान लें कि आपके क्रश को ऐसा सरप्राइज पसंद है या नहीं.

फिल्‍मी तरीकाअगर आप और आपकी क्रश को फिल्‍में पसंद हैं आप दोनों एक्‍सट्रोवर्ट नेचर के हैं तो किसी फिल्मी सीन की तरह अपने साथी को प्रपोज कर सकते हैं. इसके लिए आप गाना गाकर, गिटार बजाकर या फिर पार्क आदि में फिल्मी तरीके से उन्हें अपने प्यार का प्रस्ताव दे सकते हैं.

