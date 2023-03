How To Gain Respect In Relationship: हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्‍जत करें. खासतौर पर पार्टनर के साथ संबंध कितना मजबूत है, यह भी आपस में एक-दूसरे के व्‍यवहार और सम्‍मान को देखकर पता चलता है. दरअसल, जब आप अपनी चीजों की इज्‍जत करते हैं या खुद की इज्‍जत करते हैं तो आप लोगों के सामने इस बर्ताव के मॉडल बनते है. यह आपके इज्‍जत को बढ़ाने का एक जरिया हो जाता है. इसमें वे सारी बातें शामिल होती हैं जो किसी का भी अटेंशन आपकी तरफ खींचता है. मसलन, आप कितने अच्‍छे श्रोता हैं और आप कितनी रुचि से उनकी बातों को सुनते हैं. ये सारी बातें आपके रिश्‍ते को मजबूत बनाने में मदद करती है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप रिश्‍ते में किस तरह एक-दूसरे से सम्‍मान हासिल कर सकते हैं.

रिश्‍ते में इस तरह पाएं इज्‍जत

शक्ति नहीं, स्‍नेह देंअगर आप बात बात पर अपने पावर को प्रदर्शित कर रहे हैं तो बता दें कि आप ऐसा करने से अपना सम्‍मान खो सकते हैं. लेकिन अगर आप अपने रिश्‍ते में पावर से अधिक स्‍नेह दर्शाते हैं और आप अपने पार्टनर की जरूरतों को जानने और पूरा करने का प्रयास करते हैं, बात बात पर पार्टनर की सराहना करते हैं, तो इससे आपके प्रति प्‍यार और इज्‍जत अपने आप बढ़ने लगती है.

बिहेवियर में बनाएं बैलेंसअगर आप अपने पार्टनर को खूब प्‍यार करते हैं लेकिन उनके साथ कभी कभी बहुत अधिक बुरा व्‍यवहार भी कर देते हैं तो इससे आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बिहेवियर में बैलेंस बनाएं. आप अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से बोलना सीखें और इच्‍छाओं को भी बताएं. लेकिन सही बर्ताव के साथ. इससे आपकी इज्‍जत बढ़ेगी.

सीमा करें निर्धारितजब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर के बीच भागीदारी और सीमाएं जरूरी होती हैं. इसी तरह रिलेशनशिप को भी बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं बनाएं. मसलन, अगर आपका पार्टनर शॉपिंग पर साथ जाना चाहता है लेकिन आप दिनभर ऑफिस में वक्‍त गुजार रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप आपस में बात करें और बीच का उपाय निकालें. इसके लिए दोनों के बीच तालमेल जरूरी है.

सेल्‍फ रिस्पेक्ट करेंजब आप खुद की इज्‍जत करते हैं तो जमाना भी आपकी इज्‍जत करता है. यह नियम रिलेशनशिप में भी लागू होता है. जब आप अपनी जरूरतों, इच्‍छाओं, अपनी चीजों को सम्‍हालकर रखते हैं या उनका केयर करते हैं तो आपकी इज्‍जत बढ़ती है और पार्टनर से भी आपको इज्‍जत मिलने लगती है. मसलन, आप अपने परिवार का वैल्‍यू करते हैं, अपने रिश्‍ते की परवाह करते हैं आदि.

खुद की जरूरतों को समझेंअपनी जरूरतों को समझना जरूरी है. इस बात को समझें कि कहीं आपकी जरूरतें रिश्‍तों पर हावी तो नहीं हो रही. रिश्‍ते में सम्‍मान पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद के साथ साथ अपने पार्टनर की जरूरतों को भी जानें और दोनों के बीच तालमेल बिठाएं.