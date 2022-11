माफी मांगते समय कभी न करें ये 6 गलतियां, वरना और बिगड़ सकता है आपका रिश्ता

Things To Avoid Doing When Apologizing: सॉरी एक छोटा सा शब्‍द है लेकिन इस शब्‍द को कहने के लिए काफी हिम्‍मत की जरूरत होती है. अगर आपका अपना कोई रूठ गया है और उसे आप मनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने अंदर के दंभ को छोड़कर मन से अपनी गलतियों को स्‍वीकारें और यह एहसास दिलाएं कि आप सच में अपने किए पर शर्मिंदा हैं. साइकेट्रिस्ट एमिली एच सेंडर ने अपने इंस्‍टाग्राम पर माफी मांगने के सही तरीके के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मांफी मांगते समय कुछ जरूरी बातों को ध्‍यान में रखना बहुत ही जरूरी है. ऐसा ना करने पर आपके बीच रिश्‍ता सुधरने की बजाय और भी बिगड़ सकता है. यहां उन्‍होंने 6 ऐसी बातें बताई है जिसे कभी भी किसी से माफी मांगने के दौरान नहीं करनी चाहिए.

मांफी मांगते समय न करें ये 6 गलतियां

जरूरत से ज्‍यादा माफी मांगनाअगर आपने अपनी गलतियों को माना है और सॉरी बोल रहे हैं तो सही तरीके से माफी मांंगे. ऐसा करने से आपका पार्टनर आपको माफ कर देगा, लेकिन अगर आप हर वक्‍त उन गलतियों को लेकर बात कर रहे हैं तो यह किसी को भी आहत कर सकता है. उसे यह लग सकता है कि आप उसे अच्‍छा महसूस कराने के लिए बस कहने के लिए माफी मांग रहे हैं. इसलिए ऐसी गलती बिलकुल ना करें.

‘लेकिन’ शब्‍द का प्रयोगअगर आप माफी मांगने के साथ ही ‘लेकिन’ शब्‍द का इस्‍तेमाल कर रहे हैं तो यह मैसेज देगा कि आप अपनी गलतियों को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए कभी भी माफी मांगते वक्‍त सॉरी के साथ ‘लेकिन’ शब्‍द का इस्‍तेमाल ना करें.

माफी मांगते वक्‍त लड़नाअगर आप किसी से सच में माफी मांग रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में रखते हुए चुपचाप माफी मांग लें. अगर आप चिल्‍लाकर या गुस्‍से में माफी मांगेगे तो ये आपके रिश्‍ते को सुधारने की बजाय और भी बिगाड़ने का काम कर देगा.

बुरा महसूस करानाअगर आप जिससे माफी मांग रहे हैं उसका बुरा करने वाले लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं या उनके साथ आप अच्‍छा व्‍यवहार कर रहे हैं तो आपका ये बर्ताव किसी को भी बुरा महसूस करा सकता है.

दोबारा वैसी ही गलतियों को दोहरानाअगर आप जिस बात की माफी मांगे हैं उस काम को दोबारा से कर रहे हैं तो आपका ये तरीका किसी को भी बुरा लग सकता है. ऐसे में दोबारा वो काम ना करें जिससे आपका अपना आहत हो.

जबरदस्‍ती न करेंअगर सामने वाला आपको माफ नहीं कर रहा तो आप उससे जबरदस्‍ती ना करें. याद रखें कि अगर आप‍ किसी के साथ गलत बर्ताव किए हैं और उससे मांफी की उम्‍मीद कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपके बिहेव पर निर्भर करता है.