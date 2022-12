किसी के प्रति नाराजगी सेहत को पहुंचाता है नुकसान, जानें लोगों को माफ करने के फायदे

Benefit Of Forgiveness For Your Wellbeing: अगर जीवन में किसी के प्रति आपके मन में आक्रोश है और आप समय बीतने के बाद भी उस आक्रोश से बाहर नहीं निकल पा रहे तो यह आपकी अपनी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है. यही नहीं, कई बार आप बदले की भावनाओं में अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और नकारात्‍मक रास्‍ते पर चल निकलते हैं, जिसका नुकसान आपको खुद उठाना पड़ता है. ऐसे में अगर आप माफ करना सीख जाएं और चीजों को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें तो ये आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि माफ कर देने के क्‍या फायदे होते हैं और आप किसी को किस प्रकार माफ कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं.

माफ करने के फायदे

भरता है घावमंत्राकेयर के मुताबिक, जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो इससे आपके अंदर के उन भावनात्‍मक घावों को भरने का काम करता है, जो दर्दनाक अनुभव के कारण बने थे. यह आपको नए सिरे से जीवन जीने और आगे बढ़ने में मदद करता है. यह मुश्किल भरा काम है लेकिन फायदेमंद है.

भविष्‍य के लिए बेहतरजब आप किसी को माफ कर देते हैं तो पुरानी बातें खत्‍म हो जाती है और आप नए सिरे से भविष्‍य के लिए योजनाएं बना पाते हैं.

गुस्‍सा करता है कमजब आप किसी को माफ कर देते हैं तो इससे आपके अंदर का गुस्‍सा कम होता है. गुस्‍सा कहीं ना कहीं आपके बीच के रिलेशन को खराब करने का काम करता है, जबकि माफ करने से रिश्‍ते की नई शुरुआत हो पाती है.

मेंटल हेल्‍थ रहता है बेहतरमानसिक सेहत के लिए गुस्‍सा और किसी के प्रति नफरत की भावना हानिकारक मानी जाती है. ऐसे में जरूरी है कि आप खुद के मेंटल स्‍टेटस को बेहतर रखने के लिए लोगों को माफ करते चलें.

इस तरह करें माफ1.दूसरों के सामने अपने गुस्‍से को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें. 2.आप अपने गुस्‍से को किसी और माध्‍यम से निकालने का प्रयास करें मसलन डायरी लिखकर. 3.दूसरों पर ब्‍लेम ना कर खुद को अपने इस इमोशन की जिम्‍मेदारी मानें. यह मुश्किल है, लेकिन कारगर है. 4.माफ करें और इसके लिए खुद पर गर्व करें. खुद रहने के लिए आप अपनों के बीच रहें और कुछ बेहतर करें.