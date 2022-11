अपने रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को बताने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, झट से राजी हो जाएंगे मम्मी-पापा

Tips to tell parents about relationship: रिलेशनशिप में रहने का ट्रेंड आजकल काफी आम हो गया है. कई लोग अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस नजर आते हैं. पर इनमें ज्यादातर लोग चाहकर भी रिलेशनशिप (Relationship) में होने की बात पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स की मदद से आप पेरेंट्स को अपने रिश्ते से अवगत करा सकते हैं.

कुछ लोग पेरेंट्स और पार्टनर दोनों से प्यार करते हैं. ऐसे में पेरेंट्स के नाराज होने के डर से लोग अक्सर रिलेशनशिप में होने की बात माता-पिता से साझा नहीं करते हैं. मगर बाद में सच्चाई सामने आने पर आपके पेरेंट्स काफी हर्ट हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहकर भी पेरेंट्स को रिलेशनशिप के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो कुछ टिप्स ट्राई करके आप इस काम को आसान बना सकते हैं.

रिलेशनशिप की सीरियसनेस को परखें

कई बार कपल्स जोश में आकर पेरेंट्स को रिलेशनशिप से अवगत करा देते हैं. मगर बाद में उनका रिश्ता टूट जाता है. जिसके चलते माता-पिता को भी झटका लग सकता है. इसलिए पेरेंट्स को रिलेशनशिप में होने की बात बताने से पहले अपने रिश्ते की सीरियसनेस को परखना न भूलें.

ये भी पढ़ें: डर, तनाव और बेचैनी की वजह से बच्‍चे बन जाते है गुस्‍सैल, जानें Child Anger की वजह

पार्टनर से डिसकस करें

पेरेंट्स को रिलेशनशिप के बारे में बताने से पहले पार्टनर से जरूर डिसकस कर लें. जाहिर है आपके रिश्ते के बारे में जानने के बाद पेरेंट्स की पहली डिमांड आपके पार्टनर से मिलने की होगी. ऐसे में पार्टनर को इस बारे में बताएं और पेरेंट्स के रिएक्शन के लिए भी तैयार रहें.

जिसके ज्यादा क्लोज उसको बताएं

पेरेंट्स का फ्रेंडली बिहेवियर देखकर कुछ लोग रिलेशनशिप मे होने की बात मदर और फादर दोनों से साझा कर लेते हैं. मगर कई लोग माता-पिता दोनों को ये बात बताने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. ऐसे में आप मदर या फादर जिसके सबसे ज्यादा क्लोज है, उनसे ये बात शेयर कर सकते हैं. साथ ही पेरेंट्स के अच्छे मूड में होने पर ही उन्हें रिलेशनशिप के बारे में बताना बेहतर रहता है.

ये भी पढ़ें: वर्किंग कपल्स के लिए बेस्ट हैं ये लाइफ मैनेजमेंट टिप्स, मिनटों में आसान हो जाएगी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ

सवाल-जवाब के लिए रेडी रहें

रिलेशनशिप में आने की बात बताने के बाद पेरेंट्स बच्चों से एक साथ कई सवाल पूछनें लग जाते हैं. ऐसे में पेरेंट्स के सवालों के जवाब देने के लिए खुद को मेंटली तैयार रखें और उनके सभी सवालों का स्पष्ट उत्तर देने की कोशिश करें.

पेशेन्स रखना न भूलें

पेरेंट्स को रिलेशनशिप के बारे में बताने के बाद उन्हें आपके रिश्ते से कुछ एतराज भी हो सकता है. इस स्थिति में अपना धैर्य बिल्कुल न खोएं. ऐसे में पेरेंट्स को प्यार से अपनी बात समझाने की कोशिश करें और उनकी मंजूरी का इंतजार करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)