फीमेल फ्रेंड से बात करने में होती है झिझक, अपनाएं 5 आसान तरीके, कॉन्फिडेंस से कर देंगे इंप्रेस

How to Talk to Female Friend For First Time: अंजान शख्स से बात करना कई लोगों के लिए मुश्किल टास्क साबित होता है. खासकर अंजान लड़कियों से मिलने पर ज्यादातर लोग काफी असहज महसूस करते हैं. ऐसे में कुछ लोगों को पहली बार किसी फीमेल फ्रेंड (Female friend) से बात करते समय घबराहट होने लगती है. हालांकि अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स ट्राई करके न सिर्फ फीमेल फ्रेंड से बात कर सकते हैं बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी मिनटों में बूस्ट कर सकते हैं.

पहली बार लड़की से मुलाकात के दौरान लोग अक्सर खुलकर बोल नहीं पाते हैं. जिसके चलते आपका पहला इंप्रेशन ही बेकार हो जाता है. वहीं काफी एफर्ट करने के बाद भी लड़कियों के मन में अपनी इमेज सुधारना लोगों के लिए चैलेंजिंग बन जाता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्फीडेंस बूस्ट करने के कुछ तरीके, जिसकी मदद से आप फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट बना सकते हैं.

इंट्रेस्ट पता लगाएं

किसी अंजान लड़की से बात करते समय सबसे पहले उसका इंट्रेस्ट जानने की कोशिश करें. ऐसे में फीमेल फ्रेंड भी आपकी बातों मे रुचि लेंगी और आपको बात शुरु करने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी. वहीं पसंद की बात करने पर फीमेल फ्रेंड भी आपकी बातों को तवज्जो देना शुरु कर देंगी.

इंट्रोडक्शन है जरूरी

फीमेल फ्रेंड से पहली बार मिलने पर लोग अक्सर बात की शुरुआत को लेकर नर्वस रहते हैं. ऐसे में आप हेलो के साथ बात स्टार्ट कर सकते हैं. साथ ही फ्रेंड के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने और उनके बारे में पूछ कर आप कम्फर्टेबल फील कर सकते हैं. वहीं बातचीत को बोरिंग न बनाने के लिए आप किसी सवाल के साथ भी बात शुरु कर सकते हैं.

ओवर एक्टिंग करने से बचें

कई बार अंजान लोगों को इंप्रेस करने के लिए लोग काफी ओवर एक्टिंग करने लगते हैं. मगर आपका बनावटीपन फ्रेंड को बुरा लग सकता है. इसलिए फीमेल फ्रेंड के सामने खुद को ओरिजनल ही रखें और बनावटी व्यवहार बिल्कुल न करें. वरना इससे आपकी बात बिगड़ने का खतरा रहता है.

फीमेल फ्रेंड की बातें सुनें

फीमेल फ्रेंड पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए लोग खुद ही बोलते चले जाते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं देते हैं. ऐसे में आपका ये बर्ताव फ्रेंड को बुरा लग सकता है. इसलिए फीमेल फ्रेंड की बातों को ध्यान से सुने और हर जरूरी विषय पर उनकी राय लेना न भूलें.

तारीफ करने में न करें संकोच

ज्यादातर लोगों को अपनी तारीफ सुनना बेहद अच्छा लगता है. ऐसे में फीमेल फ्रेंड को पहली बार में इंप्रेस करने के लिए आप उनकी तारीफ कर सकते हैं. मगर ध्यान रहे कि फ्रेंड की झूठी तारीफ बिल्कुल न करें. वहीं बात के दौरान फ्रेंड की अच्छी आदतों की सराहना करके आप आसानी से उनका दिल जीत सकते हैं.

