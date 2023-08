How Mild Jealousy Is Good For Relationship: प्‍यार में नोंक-झोंक और ईर्ष्या की भावना होना एक सामान्‍य सी बात है. यह पार्टनर के प्रति प्‍यार को दिखाने और प्‍यार में होने की भावना को व्‍यक्‍त करने का एक जरिया भी होता है. अगर आपका पार्टनर इन दिनों किसी बात पर आहत है, आपको लेकर किसी से जलन महसूस कर रहा है या लगातार खुद को इस भावना से बाहर लाने का प्रयास कर रहा है तो यह संकेत देता है कि आपके बीच एक स्‍ट्रॉन्‍ग बॉन्डिंग बन चुका है और आपके रिलेशनशिप को स्‍टेबिलिटी मिल रही है. पार्टनर के इस व्‍यवहार को हेल्‍दी जेलेसी (Healthy jealousy) कहा जा सकता है.

कब होती है थोड़ी सी जलन -अगर आपका पार्टनर आपसे अलग किसी और को वक्‍त दे रहा है. -अगर कोई और इंसान (खासतौर पर महिला या पुरुष) आपके पार्टनर के साथ वक्‍त गुजार रहा है. -अगर आपका पार्टनर अपने खास पलों को किसी और के साथ शेयर कर रहा है. -अगर पार्टनर अपने हॉबी फ्रेंड के साथ हॉबीज शेयर कर रहा है और एन्‍जॉय कर रहा है.ऐसे हालात में आपको थोड़ी सी जलन की भावना मन में आ रही है तो ये सामान्‍य सी बात है.

द कपलसेंटर के मुताबिक, मन में उपज रहे जलन की भावना को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन आप किस तरह इस नकारात्‍मक भावनाओं पर रिएक्‍ट करते हैं, यह मायने रखता है. हेल्‍दी जेलसी के ये हैं संकेत.

हेल्‍दी Jealousy के 5 संकेत

भावनाओं को स्‍वीकारें अगर आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो इसे स्‍वीकार करें. यह प्रयास करें कि भावनाएं आपके कंट्रोल में हो.

बात करें बातचीत के जरिए हर काम आसान बनाया जा सकता है. इसलिए आप अपने मन की भावना को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और बताएं कि आप जलन महसूस कर रहे थे.

आत्‍ममंथन करें अगर आपके मन में जलन जैसी भावनाएं आ रही हैं तो इस पर सोचें और पता लगाएं कि आखिर आप क्‍यों परेशान हो रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पहले के एक्‍सपीरियेंस से ऐसा सोच रहे हैं.

दूसरों पर ना थोपें अगर आपके मन में नकारात्‍मक भावनाएं आ रही हैं तो इसकी जिम्‍मेदारी आप दूसरों की बजाय खुद को दें. खुद के इमोशन को कंट्रोल करें.

अनहेल्‍दी फीलिंग से बचेंयह याद रखें कि अगर आपका यह इमोशन आप पर हावी हो गया तो इससे आपका रिश्‍ता टूट तक सकता है. भरोसा खत्‍म हो सकता है, लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं, स्‍ट्रेस और एंग्‍जायटी से परेशान हो सकते हैं और इस तरह धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति लगाव भी खत्‍म हो सकता है. इसलिए बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करें.