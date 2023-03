पार्टनर ने ले लिया है ब्रेकअप का फैसला, 4 रिलेशनशिप टिप्स करें फॉलो, चुटकियों में हल हो जाएगी हर परेशानी

How to Avoid Breakup in Relationship: रिश्ते में अनबन होने के कारण कई बार कपल्स एक दूसरे से दूर होने का फैसला कर लेते हैं. वहीं पार्टनर के मुंह से ब्रेकअप की बात सुनकर लोग अक्सर शॉक हो जाते हैं. हालांकि अगर आपका पार्टनर भी आपसे ब्रेकअप करना चाहता है. तो ऐसे में 4 आसान रिलेशनशिप टिप्स फॉलो करके आप दोनों की मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं.

पार्टनर के द्वारा ब्रेकअप का जिक्र करते ही ज्यादातर लोग पैनिक में आ जाते हैं. ऐसे में कई लोग गुस्से में गलत कदम भी उठा लेते हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो इस मामले को शांति से सुलझा सकते हैं. तो आइए जानते हैं ब्रेकअप के फैसले से डील करने के कुछ आसान रिलेशनशिप टिप्स के बारे में.

ब्रेकअप का कारण जानें

कुछ लोग गुस्से में आकर ब्रेकअप करने का फैसला ले लेते हैं. ऐसे में पार्टनर के फैसले से परेशान होकर लोग ब्रेकअप की वजह को नजरअंदाज कर देते हैं. मगर ब्रेकअप का कारण जानकर आप इस मामले को सुलझा सकते हैं. ऐसे में ठंडे दिमाग के साथ बैठकर पार्टनर से बातचीत करें और उनसे ब्रेकअप की वजह का पता लगाएं. जिसकी मदद से आप सही डिसीजन ले सकते हैं.

परेशानी को हल करें

ब्रेकअप को अवॉयड करने के लिए आप अपने रिश्ते को सेकंड चांस दे सकते हैं. ऐसे में पार्टनर से ब्रेकअप का कारण पूछें और रिश्ते में आई परेशानियों को दोनों मिलकर सॉल्व करें. इससे आपका रिश्ता टूटने से बच सकता है. वहीं रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश से आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होने लगता है.

पार्टनर के बिहेवियर पर ध्यान दें

कई बार पार्टनर ब्रेकअप की रट लगा लेता है और आपकी सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है. ऐसे में रिश्ते को बचाने की कोशिश बर्बाद हो सकती है. इसलिए ब्रेकअप पर चर्चा करने से पहले पार्टनर के बिहेवियर को नोटिस करें और अगर उन्हें इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है. तो आप एक तरफा रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे. इसलिए आपका भी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना बेहतर रहता है.

फोर्स करने से बचें

कुछ लोग पार्टनर को ब्रेकअप का फैसला बदलने के लिए फोर्स करने लगते हैं. ऐसे में आप पार्टनर के सामने माफी मांगने और झुकने के लिए भी तैयार रहते हैं. मगर बिना गलती के इतना कुछ करना आप पर भारी पड़ सकता है. इससे ना सिर्फ आपका रिश्ता खोखला हो जाता है बल्कि आपका आत्म सम्मान भी दांव पर लग जाता है. इसलिए रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए पार्टनर से जबरदस्ती बिल्कुल ना करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)