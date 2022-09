बेहतर रिलेशनशिप के लिए पार्टनर की पूरी बात सुनना जरूरी, इन टिप्स से बनें 'गुड लिसनर'

How To Be Better Listener In Relationship: यह सच है कि इंसान के पास अटेंशन स्‍पैन केवल 8 सकेंड का ही होता है, लेकिन जब आप अपने जीवन के सबसे इंपोर्टेंट इंसान से बात कर रहे हैं, विशेषकर अपने जीवनसाथी से, तो आप अपने सुनने की क्षमता को सुधारने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं. रिलेशनशिपन्‍यूज के मुताबिक जब हम अपने पार्टनर से किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं तो हमारे इमोशन, उनके लिए परवाह और कुछ गलत होने की शंका एक साथ हमें मानसिक रूप से झकझोरती रहती है. अगर आप इन बातों पर काबू पाएं और संयम के साथ पार्टनर की हर बात को पहले अच्‍छी तरह सुन लें तो कई समस्‍याओं का हल बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि रिलेशनशिप में एक अच्‍छा श्रोता बनने के लिए क्‍या किया जा सकता है.

रिलेशनशिप में बेहतर श्रोता बनने के तरीके

डिस्‍ट्रैक्‍शन करें दूर: अगर आपके आसपास टीवी, रेडियो या कोई डिस्‍ट्रैक्‍ट करने वाली चीज हो तो उसे तुरंत हटा दें. इससे आप बेहतर तरीके से अपने पार्टनर को पूरा अटेंशन दे पाएंगे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बॉडी लैंग्‍वेज जरूरी: अगर आपके साथ आपका पार्टनर कुछ बात शेयर करना चाह रहा है तो आप दूसरा काम बंद कर तुरंत उसकी तरफ घूमें. बेहतर होगा कि आप आई कॉन्‍टैक्‍ट बनाएं, अपने पार्टनर को मोटिवेट करें कि वे आपको हर बात विस्‍तार से बताए.

इसे भी पढ़ें: रिलेशनशिप में हर वक्‍त दूसरे को ब्‍लेम करना खतरनाक, ऐसे निकालें हल

बीच में कुछ ना बोलें: अगर आपका पार्टनर कोई बात बता रहा है तो आप बीच में किसी कन्‍क्‍लूजन पर ना जंप करें. पूरी बात सुनें उसके बाद ही बोलें.

हार्ट की मजबूती के लिए खाएं ये फूड्स आगे देखें…

डायरेक्‍ट सवाल पूछें: फीडबैक देने से पहले बेहतर होगा कि आपके मन में चल रहे सवालों को डायरेक्‍ट पूछें और जानकारी लें. ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से बात को समझ सकेंगे.

इसे भी पढ़ें: रिलेशनशिप में तनाव से बढ़ सकती है इमोशनल डिस्टेंसिंग, जानिए अन्य वजह

आक्रामक जवाब देने से बचें: अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा बना रहा है जो आपको परेशान कर रहा है तो बेहतर होगा कि आप शांत रहें और बिना आक्रामक हुए सारी बात सुनें और सवाल पूछते जाएं.