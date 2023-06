Tips to Build Relationship With Neighbor: पड़ोसियों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना जरूरी होता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी भी तरह की दिक्कत आने पर पड़ोसी ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं. ऐसे में जरूरी है कि पड़ोसियों के साथ बॉन्डिंग (Relationship with neighbor) को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाए. अगर किसी वजह से पड़ोसियों के साथ आपकी अनबन हो भी गयी है तो इन रिलेशनशिप को फॉलो करके मनमुटाव को दूर किया जा सकता है.

दरअसल, कई बार नेबर्स के साथ किसी बात पर झगड़ा हो जाता है. ऐसे में लोग आपस में दूरी बनाने लगते हैं, जबकि नेबर्स के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की जरूरत होती है. आज आपको बताते हैं नेबर्स के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के कुछ आसान टिप्स.

गुस्से में बात न करें

कई बार पुरानी बातों को लेकर लोग पड़ोसियों से चिढ़ जाते हैं. ऐसे में गुस्से में आकर नेबर्स को भला-बुरा भी कहने लगते हैं. जिससे आपके रिश्ते सुधरने की जगह और भी बिगड़ने लगते हैं. इसलिए नेबर को निगेटिव प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसे में पड़ोसी से गुस्से में बात करने की गलती न करें साथ ही गुस्सा आने पर पहले अपने दिमाग को शांत जरूर करें.

झगड़े को करें नजरअंदाज

कई बार नेबर से बात करते हुए लोग पुरानी बातों को याद करके अग्रेसिव हो जाते हैं. जिससे कई बार फिर से झगड़े जैसी स्थिति बन जाती है. ऐसे में कोशिश करें कि पड़ोसी से बात करते समय बहस या झगड़े की स्थिति न बने. इतना ही नहीं अगर किसी बात को लेकर मन में कसक है, तो नार्मल तरीके से आपस में बातचीत करके मामले को निपटा लें.

नेबर की बात को सुनें और समझें

बहुत लोगों की आदत होती है हमेशा अपनी बात को ऊपर रखने की. ऐसे में पड़ोसियों से बात करते टाइम वो कई बार नेबर की बात को अनदेखा कर देते हैं. ये बात उनको हर्ट कर सकती है और आप उनकी दिक्कत को सही तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं. इसलिए पड़ोसी से बातचीत करते टाइम थोड़ा सा शांत रहकर उनके नजरिये को समझने की भी कोशिश करें.

परेशानी का समाधान करें

कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपकी नेबर्स के साथ बातचीत होती है, तब वही पुरानी बात और प्रॉब्लम्स ही डिसकस होने लगती है. ऐसे में चाहकर भी आप उस बात को भूल नहीं पाते हैं और मनमुटाव खत्म नहीं हो पाता है. ऐसे में जब भी पड़ोसी से बात करें तो पुरानी बात को भूलकर समस्या का हल निकालने की कोशिश करें. इससे धीरे-धीरे आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे.

