How To Build Trust In Relationship: किसी भी रिश्‍ते की शुरुआत भरोसे से होती है. जब आप एक दूसरे पर विश्‍वास करते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं तो यह आपके रिलेशनशिप को मजबूती देने का काम करता है. लेकिन क्‍या हो अगर आपके रिश्‍ते से भरोसा धीरे धीरे गायब होने लगे. दरअसल, जब आपका भरोसा किसी अपने से उठने लगता है तो यह दोनों तरफ के लिए ही दुख भरे हालात होते हैं.

वेरीवेलहेल्‍थ में क्‍लीनिकल साइकलोजिस्‍ट सबरीना रोमनऑफ के मुताबिक विश्वास रिश्तों की नींव है क्योंकि यह आपको रक्षात्मक रूप से अपनी रक्षा किए बिना व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होने और खुलने की अनुमति देता है. ऐसे में अगर आप विश्‍वास जीतने के लिए सब्र करें और रिलेशनशिप में कुछ बातों को अपनाएं तो विश्‍वास जीतने में मदद मिल सकती है.

माफी मांगना सीखें – माफी मांगना आसान काम नहीं होता, ऐसे में घबराहट महसूस हो सकती है. लेकिन अगर आपने गलतियां की हैं तो मांफी मांगना जरूरी है. इसके लिए आप पहले अकेले में अभ्‍यास करें और बातचीत करने के लिए उनसे समय मांगें.

ग‍लतियों की लें जिम्‍मेदारी – अगर किसी तरह की गलती आपसे हो गई है तो तुरंत इसकी जिम्‍मेदारी लें और स्‍वीकार करें कि आपसे गल‍ती हुई है और आप आगे से ध्‍यान रखेंगे. मसलन, कोई कागज खो गया हो तो यह स्‍वीकारें कि आपको सही जगह पर कागज सम्‍हाल कर रखना चाहिए था.

बात ध्‍यान से सुनें – एक बेहतर बातचीत तब होती है जब दो लोग बराबर भाग लेते हैं. इसलिए जब पार्टनर कोई बात बताए तो उसकी बात ध्‍यान से सुनें और यह दिखाएं भी की आप उसकी बातों को ध्‍यान से सुन रहे हैं.

माफीनामा लिखें – अगर पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता या आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कर पाते तो आप चिट्ठी की मदद से सॉरी बोल सकते हैं. आप हाथ से या ईमेल से सारी बातें पार्टनर को बता सकते हैं. इसके लिए अच्‍छी भाषा का प्रयोग करें और बताएं कि वह किस तरह इस समस्‍या को ठीक कर सकते हैं.

लड़ाई से बचें – रिलेशनशिप में भरोसा कायम रखना है तो बात बात पर लड़ाई करने से बचें. अगर मतभेद हो, तो भी उसे लड़ाई की वजह ना बनने दें. इस तरह आप रिश्‍ते को अ‍हमियत दें, मतभेद को नहीं.