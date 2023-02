शादी करने का बना रहे प्लान, इन टिप्स को फॉलो कर चुनें परफेक्ट पार्टनर, जिंदगी बनेगी खुशहाल

How to Choose Best Life Partner: शादी करने का फैसला सभी लोग काफी सोच-विचार करने के बाद ही लेते हैं. सही पार्टनर के साथ बंधन में बंधने से लोगों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाती है. जिसके चलते जीवनसाथी (Life partner) का चुनाव करते समय लोग कई चीजों पर गौर करना चाहिए. अगर आप भी शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो पार्टनर की तलाश करते समय कुछ बातों को समझ कर आप लाइफ में हमेशा हैप्पी रह सकते हैं.

लाइफ पार्टनर चूज करते समय ज्यादातर लोग गुड लुक्स पर फोकस करते हैं. हालांकि शादी के बाद खुश रहने के लिए जीवनसाथी की सीरत पर ध्यान देना जरूरी होता है. पार्टनर आपकी कितनी रिस्पेक्ट और केयर करेगा, यह बात काफी मायने रखती है. आज आपको सही लाइफ पार्टनर चुनने के कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिसे आजमाकर आप अपने लिए बेस्ट जीवनसाथी का चुनाव कर सकते हैं.

रिस्पेक्ट और केयर जरूरीशादी के बाद रिश्ते में सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं है. हैप्पी मैरिड लाइफ एन्जॉय करने के लिए कपल्स के बीच में केयर और रिस्पेक्ट भी भरपूर होना चाहिए. इससे आपका रिश्ता स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है. इसलिए शादी का फैसला लेने से पहले आपके प्रति पार्टनर की केयर और रिस्पेक्ट को नोटिस करना न भूलें.

बदलने की न करें कोशिशकई बार पार्टनर की कुछ आदतें आपको अच्छी नहीं लगती हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग शादी के बाद पार्टनर को बदलने की नसीहत देने लगते हैं. जिससे आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं. इसलिए पार्टनर की सभी अच्छी और बुरी आदतों को दिल से एक्सेप्ट करें और उन्हें शादी के बाद बदलने के लिए मजबूर बिल्कुल न करें.

सुलझा हुआ व्यक्तित्वजीवनसाथी का व्यक्तित्व सरल और सुलझा होना चाहिए. ऐसे में शादी के बाद आने वाली परेशानियों से आप मिलकर आसानी से डील कर सकते हैं. वहीं पार्टनर की मदद से आप सभी समस्याओं का भी मिलजुल कर समाधान निकाल सकते हैं. मगर इसके अपोसिट हर बात को लेकर कन्फ्यूज और हाइपर होने वाले पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना आपके लिए मुश्किल हो सकता है.

परफेक्शन के पीछे भागने से बचेंजीवनसाथी की तलाश करते समय लोग अक्सर परफेक्ट पार्टनर पाने की ख्वाहिश रखते हैं. हालांकि कोई भी इंसान पूरा परफेक्ट नहीं होता है. कुछ अच्छाइयां और बुराइयां सभी में देखने को मिलती हैं. ऐसे में पार्टनर की बुरी आदतों पर फोकस करने की बजाए अच्छी चीजों पर गौर करना बेहतर रहता है.

खुशियों को दें तवज्जो

कई बार लाइफ पार्टनर की तलाश पूरी होने के बाद लोगों की ट्यूनिंग आपस में मैच नहीं हो पाती है. ऐसे में समाज और बेज्जती के डर से लोग कदम पीछे खींचने से भी बचते हैं. हालांकि समाज के दबाव में आकर शादी करने और बाद में तलाक लेने की बजाए शादी से पहले रिश्ता तोड़ना बेहतर रहता है. इसलिए पार्टनर के साथ फ्यूचर हैप्पी ना लगने पर आप शादी से पहले बेझिझक इंकार कर सकते हैं.

