How to Deal with Criticism: आलोचना से न हो परेशान, इन 7 प्वाइंट्स से इसे बनाए अपनी सक्सेस की सीढ़ी

Relationship Tips, How to deal with criticism: आलोचना ही है जो कई बार हमारे ज्ञान, विशेषता और अनुभव के बीच खाली जगहों को भरती है और हमें कई नई चीजें भी सिखाती है. हम किसी भी प्रकार की आलोचना को कैसे अपनाते हैं इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. हमें उन तरीकों को पहचानना बहुत जरूरी होता है जिनके माध्यम से हम आलोचना को पॉजिटिव वेव में बदल सकते हैं.











