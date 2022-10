मैरिड लाइफ में पार्टनर कर रहा अपमानजनक व्यवहार? इन 5 तरीकों से करें हैंडल

How To Deal With A Disrespectful Spouse: खुशहाल शादी का मतलब ये नहीं कि सभी चीजें परफेक्‍ट हों, लेकिन यह जरूरी है कि आप एक दूसरे की परवाह और इज्‍जत करें. आपके रिश्‍ते की नींव प्यार हो सकता है, लेकिन एक-दूसरे के लिए सम्मान आपके प्यार और विश्वास को मजबूत करने और अपने रिश्ते को मजबूत करने की कुंजी होती है. स्‍टाइलक्रेज के मुताबिक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साथी आपसे कितना प्यार करता है और अगर वह आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपकी राय, पसंद, नापसंद, सम्‍मान स्थायी विवाह के लिए महत्वपूर्ण है.

कई शादियों में यह पाया जाता है कि लोगों का अपने पार्टनर के प्रति व्‍यवहार बहुत ही खराब होता है. वे अपना सारा फ्रस्‍टेशन अपने पार्टनर पर निकालते हैं और हर गलती का जिम्‍मा अपने पार्टनर पर थोप देते हैं. जिसकी वजह से उनकी शादी तनाव और बोझ से भर जाती है. नकारात्‍मक भावनाओं से भरे इस रिश्‍ते में पार्टनर अपने साथ हो रहे अपमानजनक व्‍यवहार को यह सोचकर सहते जाते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं. ऐसा व्‍यवहार आपके मैरेज लाइफ को बर्बाद कर देते हैं. अगर आप इसकी सही वजह को जान जाएं तो आप अपने साथ हो रहे अपमानजनक रवैये को रोक सकते हैं.

ये 5 तरीके कारगर होंगे साबित

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

भावनाओं को करें साझा: अपने साथी के साथ ईमानदार बातचीत करें और अपनी भावनाओं को साझा करते हुए बताएं कि उनके इस रवैये से आप कैसा महसूस करते हैं और स्थिति को सुधारने के तरीके खोजें.

स्‍पष्‍ट करें: कोई बात अगर आपको अपमानजनक लगे तो आप अपने जीवनसाथी से बात करें और स्‍पष्‍ट करें कि यह अंजाने में हुआ या जानबूझ कर. इस मुद्दे पर चर्चा करने से उन्हें भविष्य में सावधानी बरतने में मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें: रिलेशनशिप में तनाव से बढ़ सकती है इमोशनल डिस्टेंसिंग, जानिए अन्य वजह

प्रशंसा जरूरी: आप उनके साथ बेहतर व्‍यवहार करें और पार्टनर के अच्‍छे व्‍यवहार पर उन्‍हें बताएं कि आप कितना खुश हैं. प्रशंसा मिलने पर हो सकता है कि वे आगे से ऐसा ही व्‍यवहार करें.

मदद लें: किसी थर्ड पर्सन की मदद लें. ये आप दोनों का दोस्‍त या रिश्‍तेदार हो सकता है. आप अपने पार्टनर के व्‍यवहार पर उनकी टिप्‍पणी ले सकते हैं और गलत से निपटने में मदद ले सकते हैं. हां, लेकिर इस बात का ध्‍यान रखें कि निजी मामलों को सार्वजनिक करना आपके पार्टनर के लिए अपमानजनक हो सकता है, इसलिए सतर्क होकर थर्ड पर्सन को चुनें.

इसे भी पढ़ें: रिलेशनशिप में हर वक्‍त दूसरे को ब्‍लेम करना गलत, जानें इस कंडीशन में क्या करें

सेल्‍फ रिस्‍पेक्‍ट जरूरी: खुद का सम्मान करें और अपनी सीमाएं स्‍पष्‍ट रखें. जब भी आवश्यकता हो खुद की मदद के लिए तैयार रहें. अपने पार्टनर को यह स्‍पष्‍ट करें कि आपको उनका कौन सा व्यवहार अनादर लगता है और बुरा लगता है. यह बताएं कि ऐसा दोबारा करना गलत हो सकता है और जल्‍द से जल्‍द अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो जाए.

नाइट शिफ्ट से घर लौटते वक्त याद रखें ये सेफ्टी टिप्स आगे देखें…

काउंसलर की मदद: अगर आप दोनों ही एक दूसरे के व्‍यवहार से परेशान हैं तो इसके लिए काउंसलर की मदद लें. वे आपको एक वातावरण देंगे जहां आप बेहतर तरीके से अपनी समस्‍याओं और मतभेद को रिसॉल्‍व कर पाएंगे. कम से कम आपको ये पता चलेगा कि आप अपने शादी को बचा पाएंगे या नहीं.