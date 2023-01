क्या आपका पार्टनर है बेहद आलसी? डील करने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके, बन जाएगा एक्टिव और फास्ट

How to Deal With Lazy partner: कई कपल्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी फास्ट एंड एक्टिव नजर आते हैं. मगर कुछ कपल्स अक्सर पार्टनर के आलसी (Partner laziness) बरताव से भी परेशान रहते हैं. कई कोशिशों के बाद भी लोग पार्टनर का आलस दूर करने में नाकामयाब साबित हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपका पार्टनर भी बहुत आलसी है. तो पार्टनर के साथ कुछ स्मार्ट तरीकों से डील करके आप घंटो के काम को मिनटों में खत्म कर सकते हैं. पार्टनर का आलस कई बार रिलेशनशिप में कड़वाहट पैदा करने का काम करता है. वहीं आलस के चलते हर काम लेट लतीफ होने से कपल्स के बीच में झगड़ा भी होने लगता है. हालांकि अगर आप चाहें तो कुछ आसान तरीकों से पार्टनर के आलसी रवैये को चेंज कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं पार्टनर के आलस से डील करने के तरीके, जिसे ट्राई करके आप पार्टनर को एक्टिव बना सकते हैं.

पार्टनर से शेयर करें परेशानी

पार्टनर के आलसी बिहेवियर के चलते लोगों को डेली लाइफ के ज्यादातर काम खुद करने पड़ते हैं. जिसके चलते आप स्ट्रैस महसूस करने लगते हैं और पार्टनर को भला-बुरा कहना भी शुरू कर देते हैं. हालांकि ऐसे में आप पार्टनर को प्यार से अपनी परेशानियां गिना सकते हैं. अगर पार्टनर को आपकी परवाह होगी तो वो आपकी बात पर अमल जरूर करेंगे.

ये भी पढ़ें: पार्टनर के खर्चीले स्वभाव से हैं परेशान, ऐसे करें आसानी से हैंडल

मदद को न समझें एहसान

रोजमर्रा के कामों को मिल-जुलकर खत्म करना कपल्स की ड्यूटी होती है. ऐसे में पार्टनर द्वारा किए गए काम को एहसान मानने की भूल बिल्कुल न करें. साथ ही पार्टनर को भी अहसास दिलाएं कि आपकी हेल्प करना उनकी जिम्मेदारी है.

पार्टनर के महत्व को समझें

कुछ कपल्स पार्टनर के आलसी होने पर सारा काम खुद ही खत्म कर लेते हैं. मगर इससे पार्टनर का आलस और बढ़ने लगता है. ऐसे में पार्टनर को अहसास दिलाएं कि उनकी मदद के बिना आप रोजमर्रा के सारे काम नहीं कर सकते हैं और ज्यादातर कामों में आपको उनकी जरूरत है. ऐसे में पार्टनर भी आपका साथ देने की पूरी कोशिश करने लगेंगे.

पार्टनर को रखें मोटिवेट

अगर पार्टनर अपने आलस को त्याग कर रोजमर्रा के कामों में आपका हाथ बटांने की कोशिश कर रहे हैं. तो उनकी तारीफ करना आपका फर्ज बनता है. इससे न सिर्फ पार्टनर मोटिवेट रहते हैं बल्कि उनका आलस भी धीरे-धीरे दूर होने लगता है.

ये भी पढ़ें: जिंदगी भर दोस्ती निभाने के लिए याद रखें 5 बातें, न होने दें ये गलतफहमियां

घर के कामों में करें मदद

ज्यादातर जगहों पर घर संभालना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है. हालांकि घर का काम कपल्स को मिल-जुलकर करना चाहिए. ऐसे में पार्टनर की सहायता से आप घर के काम जल्दी खत्म करने के साथ-साथ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं.

चेहरे पर साबुन लगाने के नुकसान आगे देखें…

काम में दखल देने से बचें

कई बार पार्टनर को काम सौंपने के बाद लोग उनके काम में दखल देने लगते हैं. जिससे पार्टनर को इरिटेशन महसूस होने लगती है और वो आपकी मदद करने से मुकर जाते हैं. ऐसे में पार्टनर को काम बताने के बाद उन्हें टोंकने से बचें और उनकी छोटी-छोटी गलतियों को अवॉयड करने की कोशिश करें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)