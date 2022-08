How To Forgive Someone: लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं, जो किसी ना किसी से भावनात्‍मक रूप से चोट खाए हुए होते हैं. ये चोट इतनी गहरी होती है कि कई बार हम जीवन भर उन्‍हें माफ नहीं कर पाते, लेकिन इसका नकारात्‍मक असर कहीं ना कहीं खुद हमारे जीवन पर भी पड़ता है. वैसे तो किसी को माफ कर देना आसान काम नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि खुद की शांति के लिए लोगों को माफ करना ज़रूरी है. कहा जाता है कि कमजोर कभी किसी को माफ नहीं कर पाते और क्षमा करना ताकतवर की विशेषता है. ऐसे में आप इस बात को गांठ बांध लें कि दूसरों को माफी आप उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के सुकून के लिए दे रहे हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह दूसरों को माफ करें.

दूसरों को माफ करने के टिप्स

चीजों को स्‍वीकारेंइस बात को स्‍वीकारें कि गलती किसी से भी हो सकती है. ऐसा सोचकर आप किसी को माफ करें और सिचुएशन को नॉर्मल बनाएं. यह याद रखें कि आगे बढ़ना ही समझदारी है ना कि पीछे की बातों को पकड़े रहना.

दूसरे के परिस्थिति को समझेंसमझदारी दिखाते हुए खुद को दूसरे की स्थिति में रखें और उसके दृष्टिकोण को चीजों को समझने की कोशिश करें. ऐसा करने से आपको दूसरों को समझने में आसानी होगी.

आगे बढ़ें या तो आप खुद को लाइफ में एक जगह पर फंसा हुआ महसूस करें या जीवन में आगे बढ़ें. इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने जीवन के उन लोगों को माफ करें और एक बेहतर दयालू इंसान बनने की कोशिश करें.

महत्व समझेंजब आप किसी को माफ करते हैं तो आपको अपने अंदर के नकारात्मक सोच और तनाव को सकारात्मक परिणामों में बदलने का मौका मिलता है. ऐसा करने से आपके अंदर की क्रिएटिविटी और कौशल विकास होता है. यही नहीं, दूसरों के साथ आपके रिश्‍ते भी बेहतर होते हैं.

लोगों की मदद लेंअगर आप क्रोधित हैं या निराश हैं तो किसी की मदद ले सकते हैं और चीजों को सही करने का प्रयास कर सकते हैं. लेकिन लोगों से हीं मदद लें, जो भरोसेमंद हों और आपके इस निर्णय को एप्रिशिएट कर‍ते हों. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)