कपल के बीच रिश्तों में आएगी मिठास, पुरुषों को करना होगा ये खास काम, स्टडी में सामने आया फॉर्मूला

How to Improve Intimacy with Partner: पति-पत्नी के बीच संबंधों की गर्माहट में कुछ सालों बाद कमजोर होने लगती है. चाहे पति हो पत्नी, दोनों अपने-अपने कामों में जब ज्यादा मशगूल होने लगते हैं तो संबंधों में गर्मजोशी का स्पष्ट अभाव दिखने लगता है. अमूमन पत्नी को घर का सारा काम करना पड़ता है और पति इस काम में हाथ नहीं बंटाते. किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के बीच यह बात सबसे बड़ी दीवार बनकर सामने आती है. जब रिलेशनशिप की दीवार दरकने लगे तो पति-पत्नी ही नहीं, उनसे जुड़े लोगों तक भी परेशानी पहुंच जाती है. ऐसे में रोमांस को भरपूर इंज्वॉय करने के लिए क्या करना चाहिए. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन में शानदार फॉर्मूला बताया है. इस फॉर्मूले के अपनाकर कोई भी कपल हमेशा के लिए फिजिकल रिलेशन में गर्मजोशी ला सकते हैं.

अध्ययन में यह सलाह दी गई है कि यदि पुरुष महिलाओं के घर के कामकाज में हाथ बंटाएं तो महिलाएं पुरुषों को ज्यादा प्यार करने लगती है. फिर दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बढ़ जाता है.

पुरुषों को करने होंगे ये काम

जेरुसलम पोस्ट ने रिसर्च के हवाले से बताया है कि अगर घर के कामों में कपल की कपल के बीच समान भागीदारी हो तो फिजिकल संबंधों में हमेशा ताजगी बनी रहेगी. अध्ययन में कहा गया है कि यदि कपल घर की साफ-सफाई, बर्तन, झाड़ू-पोछा डस्टिंग जैसे कामों में साथ मिलकर हाथ बंटाएं या पुरुष इन कामों में महिलाओं की मदद करें उनके जीवन में ये काम फिजिकल रिलेशन को बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होते हैं. अध्ययन में कहा गया है कि जब घर में सिर्फ महिला ही खाना बनाए, बर्तन साफ करे, घर की डस्टिंग करें, कपड़े भी धोए तो दिन के अंत आते-आते वह बेहद थक जाती हैं. ऐसी परिस्थिति में फिजिकल रिलेशन के समय मन खिंझ से भरा रहता है. इन वजहों से महिला फिजिकल रिलेशन बनाने में अपनी दिलचस्पी खोती जाती है. लेकिन अगर पुरुष में महिला के इन कामों में साथ तो महिला की एनर्जी बरकरार रहती है और वह ऐसे पुरुषों पर ज्यादा प्यार लुटाने लगती है. इसका मतलब हुआ है कि जो काम अब तक सिर्फ महिलाओं के जिम्मे है, उसमें मर्दों को जरूर हाथ बंटाना चाहिए, तभी संबंधों की गर्माहट बरकरार रहेंगे.

इस तरह की होती है इच्छा

ऑस्ट्रेलिया में स्वीनबर्ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है.अध्ययन में 299 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को शामिल किया गया और उनसे फिजिकल रिलेशन से जुड़े उनकी इच्छाओं पर कुछ ऑनलाइन सवाल किए गए गए. शोधकर्ताओं ने उनसे संबंध बनाने की इच्छाओं से जुड़े कुछ निजी सवाल पूछे. अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं की यह इच्छा बहुआयामी है. अध्ययन के मुताबिक महिला एकांत में संबंध बनाने की इच्छा रखती हैं. दरअसल, जब वह अपनी इच्छाओं को पाने में संतुष्ट नहीं होती तो इसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को एकांत रूप से प्राप्त करने की कोशिश करती हैं. वहीं, वह जब किसी से आकर्षित होने के बाद उनसे संबंध बनाने की इच्छा रखती है तो उसमें अंतरंगता प्राप्त करना चाहती है. यह अंतरंगता तभी सफल हो सकती है जब उसे काम के झंझट से आजादी हो. ऐसे में अगर घर के कामों में समान रूप से बंटवारा हो जाए तो महिलाओं में भावनात्मक रूप से संबंध बनाने की प्रबल इच्छा होती है. शोधकर्ताओं ने बताया कि जिन लोगों ने समान रूप से काम के बारे में बताया कि वे अपने संबंधों में अधिक संतुष्ट थे.

