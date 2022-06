पड़ोसी से बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती, तो इन 5 तरीकों से करें इसकी शुरुआत

How to improve relationship with neighbor: हम खुद से जुड़े रिश्तों की अहमियत समझते हैं और यही वजह है कि हम उन्हें बेहतर करने के प्रयास लगातार करते रहते हैं. यही वजह है कि तीज-त्यौहार और खास मौकों पर हम रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना, उन्हें बधाई देना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या सभी के रिश्ते अपने पड़ोसियों से भी मिठास से भरे होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है.

कई लोगों के साथ यह समस्या होती है कि पड़ोसियों से उनके मन-मुटाव होते रहते हैं. लोगों को इस बात से खासा फर्क भी नहीं पड़ता है. उन्हें लगता है कि पड़ोसी उनके क्या ही लगते हैं. ज़रा सोचिए हमेशा हमारे घर के आसपास रहने वाले ये पड़ोसी कभी हमारे अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन पाते हैं? टीओआई के साथ आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने पड़ोसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं.

पड़ोसियों से रिश्ता कैसे बेहतर करें

मुस्कुराते हुए कहिए ‘हेलो’ – किसी भी दोस्ती की शुरुआत मुस्कुराहट और गुडमॉर्निंग या हाई-हेलो के साथ शुरू होती है. इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए चेहरे पर मुस्कान के साथ पड़ोसियों से उनका हाल-चाल पूछिए. यह आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होगी.

पड़ोसी से बांटिए अपनी स्पेशल डिश – अगर आप वाकई पड़ोसी के अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, तो उनके साथ अपनी फेवरेट डिश या खाने की ऐसी चीज़ें बांटें, जो आप बेहद अच्छा बनाते हों. ऐसा करने से पड़ोसी में अपनेपन की भावना बढ़ेगी.

उनकी खोज-ख़बर लेते रहें – कई बार बिज़ी रूटीन होने की वजह से हमें पड़ोस में रहने वाले लोग कई दिनों तक नज़र नहीं आते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि उनके दरवाज़े पर नॉक कर उनकी तबियत और न दिखने की वजह पूछें.

उनकी सुविधा का ध्यान रखें – पड़ोसी से दोस्ती बढ़ाने के लिए आप उनकी सुविधा का ध्यान रखें. तेज़ आवाज़ में म्यूजिक न बजाएं, न ही देर रात की पार्टी में शोर कर उनकी नींद खराब करें. गाड़ी पार्क करते हुए भी इस बात का ध्यान रखें कि पड़ोसी को आने-जाने में असुविधा न हो.

उनकी ज़रूर में काम आएं – पड़ोसी होने के नाते हम एक-दूसरे के परिवार की तरह होते हैं, क्योंकि ज़रूरत के समय हम ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं. उनका सिलेंडर खत्म हो गया हो या फिर उनकी गैर-मौजूदगी में उनका पार्सल लेना हो, इससे बिलकुल न चूकें.