शादी के बाद पार्टनर को घर में कंफर्टेबल फील कराने के 5 आसान टिप्स

Tips to make your Partner comfortable after Marriage: शादी होने के बाद जब लड़कियां अपने घर को हमेशा के लिए छोड़कर ससुराल जाती हैं, तो उनके रहन-सहन से लेकर परिवार के सदस्य और घर या रिश्तों के प्रति सभी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं. जिस घर में अपने जीवन के इतने साल बिताए हो उस घर और अपने परिवार को छोड़कर जाना आसान नहीं होता है. ऐसे में एकदम नए घर परिवार में जाकर उनके तौर तरीके सीखना और सभी के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसीलिए लड़कों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी पार्टनर को अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश करें और उन्हें एडजस्ट होने में मदद करें. अगर आप अपनी पार्टनर को समझकर उनकी मदद करेंगे तो उनके लिए नए लोगों को जानना और उनके साथ घुलना मिलना काफी आसान हो सकता है. आइए जानते हैं, कुछ आसान टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पार्टनर को घर में कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं.

चीजें संभालने में पार्टनर की करें मददशादी के बाद शुरुआत में कई रस्में होती हैं, जिन्हें निभाने में आपको अपनी पार्टनर की मदद करनी चाहिए और ध्यान रखें आपको अपने तौर तरीके उन्हें केवल समझाने है ना की उन्हें थोपना है.

पार्टनर के प्रयासों की सराहना करेंअगर आपकी वाइफ घर में घुलने-मिलने की कोशिश कर रही है तो आपको भी उनके सभी एफर्ट्स और कोशिशों की सराहना करके उन्हें मोटिवेट करना चाहिए.

सही अटेंशन दें

आपकी पार्टनर के लिए आपका घर और परिवार में सभी लोग नए होते हैं. शुरुआत में अपने घर से दूर मन लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आपको उन्हें अपनी पूरी अटेंशन देनी चाहिए.

अपनी पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड बनें

शादी के बाद आपको अपनी पार्टनर का वेस्टर्न बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे आपसे अपने मन की सारी बाते बता सकें और उन्हें अकेला महसूस ना हो.

छोटी-छोटी बातों को भी समझाएं

आपको शुरुआत में उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां डालनी नहीं चाहिए और अपने घर के सभी सदस्यों और तौर तरीकों के बारे में उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)