आपके 'शक' करने की आदत से दूर तो नहीं हो रहा पार्टनर? रिश्ते को ऐसे करें मजबूत

How To Overcome Doubt In Relationship: गहरे से गहरा रिश्‍ता भी शक की वजह से खोखला हो जाता है. आप अपने रिश्‍ते को लेकर जितना अधिक इनसिक्‍योर रहेंगे और पार्टनर पर शक करेंगे, आपका पार्टनर आपसे उतनी ही दूरी बनाता जाएगा. दरअसल, जब आपके मन में शक गहराने लगता है तो आप पार्टनर के हर व्‍यवहार और आदतों को दूसरे नजरिये से देखने लगते हैं, जिनमें से अधिकतर शक बेवजह होती हैं और ये वजहें रिश्‍ते की कोमलता को कठोरता में बदल सकते हैं. जिस वजह से आपसी झगड़े बढ़ने लगता है. ऐसे में पार्टनर को आपके साथ घुटन महसूस हो सकती है और वह आपसे दूरी बना सकता है. अगर आपसे भी आपका पार्टनर दूरी बना रहा है तो हो सकता है कि इसकी वजह खुद आप और आपके शक करने की आदत हो. ऐसे में आप अपने शक करने की आदत को दूर कर इस तरह बिगड़े रिश्‍ते में मधुरता ला सकते हैं.

शक से खराब हुए रिश्‍ते को इस तरह करें ठीक

हर वक्‍त शिकायत ना करेंकई बार पार्टनर के बीच अच्‍छा समय ना गुजरने पर दोनों ही एक दूसरे की शिकायत के पुल बांधने लगते हैं. लेकिन अगर आप शिकायत की बजाय एक दूसरे को प्यार करें या इज्‍जत दें तो शक करने का चांस नहीं बचेगा. अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं करता तो आप खुद जाकर अपने इमोशन का इजहार करें. ऐसा करने से रिश्ते में आई दूरियां कम होंगी और आप फिर से एक हैप्‍पी कपल बन सकेंगे.

शेयर करें दिल की बातरिश्‍ते को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से दिल की हर बात शेयर करें. ऐसा करने के लिए आप उपयुक्‍त समय ढूंडें. ऐसा करने से आपका शक भी दूर होगा और पार्टनर आपकी भावनाओं को लेकर क्‍लीयर भी होगा. ऐसा करने से खराब होता रिश्‍ता वापिस ठीक हो सकता है.

पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस

रिश्ते में होने का मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि आप एक दूसरे को बिलकुल भी पर्सनल स्‍पेस ना दें. ऐसा करने से पार्टनर हर वक्‍त खुद को आपसे घिरा हुआ महसूस करेगा और फिर आपसे बचता फिरेगा. इसलिए आप हर वक्‍त शक करने की बजाय उसे पर्सनल स्‍पेस दें जिसमें वो अपने पसंद के लोगों के साथ भी अच्‍छा वक्‍त गुजार सके.

धैर्य रखेंअगर आपका पार्टनर आपके लिए वक्‍त नहीं निकाल पा रहा और हर वक्‍त बिजी रहता है तो इसका मतलब ये नही हैं कि आप उस पर शक करने लगें. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके बीच प्‍यार नहीं बचा. बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और अपनी तरफ से समय निकालें.

गलतफहमियां तुरंत करें दूरकई बार दूसरों के कहने या अधिक सोचने की वजह से मन में गलतफहमियां बनने लगती हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ बात करें और सारी गलतफहमियों को तुरंत दूर कर लें. ऐसा करने से बात अधिक बढ़ेगी नहीं और रिश्‍ता भी खराब नहीं होगा.

