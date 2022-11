Partner है बहुत नाराज़ तो मिनटों में मनाने के लिए इस तरह बोलें सॉरी

How To Say Sorry To Partner: जब आप रिश्‍ते में होते हैं तो प्‍यार के साथ साथ रूठना और मनाना भी एक सामान्‍य की घटनाएं होती हैं. कहते हैं कि रूठना और मनाना प्‍यार को बढ़ाने का एक जरिया है. जब आप अपने पार्टनर से बेहतर तरीके से माफी मांगते हैं तो ये आपको नीचा नहीं दिखाता, बल्कि आप अपने रिश्‍ते के लिए समर्पित दिखते हैं. जब रिश्‍ते में झगड़े हों और मनाने की बजाय पार्टनर के बीच ईगो आने लगे तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए जहर का काम कर सकता है. ऐसे हालात से बचने के लिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने पार्टनर की नाराजगी को दूर करने के लिए किस तरह उन्‍हें मना सकते हैं और मिनटों में उन्‍हें खुश कर सकते हैं.

पार्टनर से इस तरह बोलें सॉरी

लिखें लेटरकई बार हम अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते. ऐसे में अपनी बातों को लिखकर आप बता सकते हैं. अगर आप अपने पार्टनर से दिल से माफी मांगना चाहते हैं और ये बात बेहतर तरीके से नहीं बता पा रहे हैं तो इसके लिए एक लेटर लिखें. इसमें आप अपनी हर बात को प्‍यार भरे अंदाज में लिखें. आप इसमें शायरी या कविता भी लिख सकते हैं. यकीन मानिये, आपका पार्टनर जरूर इसे पढ़कर अच्‍छा महसूस करेगा.

दें सरप्राइजअगर आप चाहते हैं कि पार्टनर आपको तुरंत माफ कर दे तो आप उन्‍हें ऑफिस या घर से बुके या कोई तोहफा सरप्राइज में भेज सकते हैं. आप चाहें तो उन्हें कहीं अच्‍छी जगह डेट पर चलने के लिए मनाएं और उनके पसंद की कोई चीज गिफ्ट करें.

काम आएगा सीक्रेट नोटआप अपने पार्टनर के लंच बॉक्स, लैपटॉप बैग, नोटबुक, फ्रिज आदि किसी जगह पर सीक्रेट नोट लिखकर उनसे माफी मांग सकते हैं. जब भी उनकी इस सीक्रेट नोट पर नजर पड़ेगी वे आपकी गलती को तुरंत भूल जाएंगे.

फेवरेट फूड बनाएंअच्‍छा खाना किसी के भी मूड को बूस्‍ट करने में मदद करता है. अगर रिलेशनशिप में आपके बीच कुछ मनमुटाव हो गया है तो बेहतर होगा कि आप उनकी फेवरेट चीज बनाएं और उन्‍हें खिलाएं. यकी मानिए ये उन्‍हें मनाने का और माफी मांगने का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है.