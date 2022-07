How To Spend Holiday With Partner: कपल्‍स कई बार इस गलतफहमी में रहते हैं कि महंगे तोहफे देकर ही अपने पार्टनर को खुश रखा जा सकता है या किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जाकर ही साथ में एन्‍जॉय किया जा सकता है. आपको बता दें कि हर बार ऐसा नहीं होता. अगर आप अपने पार्टनर के लिए क्‍वालिटी टाइम निकालें और साथ में कुछ अच्‍छा वक्‍त गुजारें, तो ये भी आपके रिश्‍ते में गर्माहट लाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप वीकेंड पर अपने पार्टनर के साथ छुट्टी को स्‍पेशल बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां हम आपकी मदद कर सकते हैं. आप इन छोटे-छोटे टिप्‍स को फॉलो करके पार्टनर के साथ हॉलीडे को स्‍पेशल बना सकते हैं.

पार्टनर के साथ इस तरह बनाएं छुट्टी स्‍पेशल

साथ करें कुकिंग छुट्टी के दिन अगर आप दोनों घर पर साथ बिताना चाहते हैं, तो बाहर से खाना मंगाने की बजाय आप साथ में मिलकर फूड प्‍लान करें और साथ मिलकर ही बनाएं. ऐसा करने से आप साथ में कुछ क्‍वालिटी टाइम बिता पाएंगे और एक-दूसरे के साथ को एंज्‍वॉय कर पाएंगे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें: Relationship Tips: ये हैं वो बातें जो लड़कियां अपने पार्टनर से भी नहीं करती हैं शेयर

घर पर अरेंज करें डांस नाइट्स बरसात के मौसम में अगर आप घर पर ही अपने पार्टनर के साथ डांस प्‍लान करें और प्राइवेट पार्टी जैसा तैयारी कर लें, तो आपकी छुट्टी वाकई स्‍पेशल बनेगी. आप साथ में यूट्यूब पर बॉलडांस सीख सकते हैं और स्‍टेप की प्रैक्टिस कर सकते हैं.

साथ में खेलें गेम्स छुट्टी के दिन पार्टनर के साथ कोई इंडोर या आउटडोर गेम प्‍लान करें और कहीं खेलने जाएं. आप चाहें तो घर पर भी इंडोर गेम साथ में खेल सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Relationship Tips: इन 5 चीजों से मजबूत होता है रिश्ता, आप भी जानें

गपशप ज़रूरीपूरे वीक अगर आप ऑफिस की भागदौड़ में व्‍यस्‍त रहते हैं तो आप वीकएंड पर चाय की प्‍याली के साथ गपशप का मजा लें. ध्‍यान रखें कि कभी कभी श्रोता भी बनना जरूरी होता है. ऐसे में केवल अपनी बात बताने के साथ साथ दूसरे की बात भी ध्‍यान से सुनें और एन्‍जॉय करें.