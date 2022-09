रिश्ते में किस हद तक करनी चाहिए पार्टनर को सुधारने की कोशिश? जानकर हैरान रह जाएंगे

When to stop making Efforts in Relationship: रिश्ता चाहे जो भी हो उसमें उतार चढ़ाव और मतभेद होना बिल्कुल सामान्य है. दो लोगों के बीच कई आदतें अलग हो सकती हैं. अक्सर किसी भी नए रिलेशनशिप में हम अपने पार्टनर की हर आदत को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, जब तक रिश्ता नया रहता है, तब तक अपने साथी की हर बात और आदतें अच्छी लगती हैं और प्यार में उनकी सभी गलत और बुरी आदतों को हम इग्नोर कर देते हैं. जब वह आदतें पक जाती हैं और बातें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तब उन्हें सुधारने के लिए कोशिश करते ही रहते हैं. अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक. सभी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रिश्ते के किस पड़ाव पर आकर पार्टनर को सुधारने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए.

रिश्ते की पॉजिटिव बातें देखें: पार्टनर की कुछ खराब आदतों के कारण अगर आपका रिश्ता बिगड़ रहा है तो शांत बैठकर अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव बातें देखें और खोजें कि इस रिश्ते का क्या मकसद है और ये किस बुनियाद पर टिका हुआ है. अगर आपको रिश्ते में कोई पॉजिटिव बात दिखाई नहीं देती है तो पार्टनर और रिश्ते को सुधारने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए.

पार्टनर से करें बात: रिलेशनशिप में छोटी मोटी दिक्कतें और परेशानियां होती रहती हैं, लेकिन अगर ये परेशानियां बढ़कर आपके रिश्ते को खराब कर रही हैं तो पार्टनर से आमने सामने बैठकर सीधे बात करें. अगर वह आपकी बात सुनने और समझने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नही है तो आपको भी कोशिश छोड़ देनी चाहिए.

अकेले बिताएं वक्त: अपने रिश्ते में पार्टनर के साथ होने वाली परेशानियां खुद आपसे ज्यादा कोई नही जान सकता है. लड़ाई झगड़े और गुस्से में लिए जाने वाले फैसले अधिकतर गलत होते हैं इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको खुद अपने मन की बात जानना जिसके लिए आपको कुछ वक्त अकेले बिताना चाहिए. अकेले समय बिताने से अपने बारे में कुछ चीजों को जान पाएंगे और एक सही नतीजे तक पहुंच सकेंगे.

