ट्रॉमा से गुजर रहे अपने पार्टनर की करना चाहते हैं मदद, तो इन टिप्स को करें फॉलो

How to Deal With Trauma: आप अपने सपोर्ट से पार्टनर को उनके अतीत से निकाल कर एक मजबूत रिश्ते में विकसित कर सकते हैं. आप उनके लिए एक प्रेमपूर्ण, सहायक और सुरक्षित संबंध हो सकते हैं. हालांकि इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आप कुछ सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें हमेशा बनाए रखें.











Follow us on