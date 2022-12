इस न्यू ईयर पर पार्टनर से करें ये वादे, मजबूत रिश्ते के साथ प्यार भी रहेगा बरकरार

New year resolution for relationship: नए साल पर कई लोग लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं. वहीं, ज्यादातर लोग अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए पार्टनर के आगे ढेर सारी कसमें खाते हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो नए साल (New year) पर पार्टनर से कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपके रिश्ते में मोहब्बत बनी रहेगी, बल्कि पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग भी कोई नहीं तोड़ सकेगा.

वेलेंनटाइन डे से लेकर एनीवर्सरी तक पर ज्यादातर कपल्स रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के कई वादे करते हैं. इसके बावजूद कुछ रिश्तों में अनबन काफी आम हो जाती है, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं न्यू ईयर के कुछ रिलेशनशिप टिप्स, जिसे ट्राई करके आप आने वाले साल में अपने रिश्ते को नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं.

तुरंत दूर करें गलतफहमी

पार्टनर से अनबन होने पर कपल्स अक्सर आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं. ऐसे में आपके रिश्ते में मनमुटाव पैदा हो जाता है, इसलिए नए साल पर पार्टनर को प्रॉमिस करें कि नाराज होने के बाद भी आप एक-दूसरे से बात करना नहीं बंद करेंगे. वहीं बातचीत के जरिए आप आपस की गलतफहमियों को भी तुरंत दूर कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है पार्टनर की तारीफ करना, फॉलो करें ये 5 टिप्स

वीकेंड को बनाएं स्पेशल

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में कपल्स को एक-दूसरे के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, जिससे आपके रिश्ते में दूरियां आने लगती है. ऐसे में न्यू ईयर पर आप पार्टनर से हफ्ते का एक दिन तोहफे में मांग सकते हैं. वहीं, पार्टनर से प्रॉमिस करें कि बिजी रहने के बावजूद आप हफ्ते में एक दिन उनके साथ जरूर बिताएंगे और उस दिन को खास बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे.

ये भी पढ़ें: किसी को करते हैं लाइक तो उसे इंप्रेस करने के लिए बिल्कुल न करें ये काम

सच्चाई से करें नए साल की शुरुआत

स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव अमूमन सच्चाई पर आधारित होती है. ऐसे में आपके झूठ बोलने की आदत आपके रिश्ते को कमजोर बना सकती है. इसलिए नए साल पर पार्टनर से झूठ न बोलने का वादा करें. साथ ही साल भर इस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाने का भी प्रयास करें. इससे आपका रिश्ता मजबूत बन जाएगा.

भोजन करने का सही नियम जानते हैं आप? आगे देखें…

पार्टनर को दें पूरा सम्मान

रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए पार्टनर को सम्मान देना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में पार्टनर को खुद से कम आंकना आपके रिश्ते को खोखला कर सकता है. नए साल पर न सिर्फ पार्टनर बल्कि उनकी फैमली को भी पूरा सम्मान देने का प्रॉमिस कर सकते हैं. इससे पार्टनर के साथ-साथ उनके परिवार से भी आपकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)