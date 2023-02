पहली बार जॉइन कर रहे हैं ऑफिस? 4 टिप्स करें फॉलो, कभी नहीं होगी सेटल होने में परेशानी

First Time Office Going Tips: ऑफिस का पहला दिन सभी के लिए काफी स्पेशल होता है. ऐसे में कुछ लोग ऑफिस के फर्स्ट डे को लेकर एक्साइटेड नजर आते हैं. तो वहीं कई लोगों को ऑफिस जाते समय काफी नर्वनेस भी होने लगती है. हालांकि अगर आप पहली बार ऑफिस जॉइन करने जा रहे हैं. तो कुछ आसान टिप्स (Office going tips) फॉलो करके आप दफ्तर की कई परेशानियों को अवॉयड कर सकते हैं.

पहली बार ऑफिस जॉइन करते समय लोग प्रोफेशनल लाइफ से पूरी तरह अंजान होते हैं. ऐसे में ऑफिस को लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल गोते लगाते हैं. वहीं पहली बार ऑफिस में कदम रखने के बाद आपको कुछ दिक्कतों से भी डील करना पड़ सकता है. ऐसे में कुछ बातों का खास ख्याल रखकर आप ऑफिस में अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट बना सकते हैं.

वर्क कल्चर पर फोकस करें

पहली बार ऑफिस जॉइन करते समय दफ्तर के वर्क कल्चर को समझने की कोशिश करें. हर ऑफिस में डेकोरम मेंटेन करना जरूरी होता है. ऐसे में लंच टाइम से लेकर टी-ब्रेक लेने और कलीग्स के काम करने के तरीकों पर फोकस करें. जिससे आपको भी ऑफिस का वर्क कल्चर अडॉप्ट करने में आसानी होगी.

ये भी पढ़ें: कलीग्स के साथ रखना है बेहतर रिलेशन, 5 आसान तरीकों की लें मदद

जुबां पर सयंम रखें

कुछ लोगों को काफी ज्यादा बोलने की आदत होती है. तो वहीं कई लोग मजाकिया अंदाज के होते हैं. हालांकि ऑफिस के पहले दिन से ही आपकी ये आदत आप पर भारी पड़ सकती है. इसलिए ऑफिस में ज्यादा बोलने से बचें. साथ ही कलीग्स या बॉस की बात को बीच में ना काटें. इससे लोगों पर आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: ऑफिस के तनाव को दूर करेंगे 5 आसान टिप्स, मिनटों में होंगे रिलैक्स

बेस्ट परफॉर्मेंस दें

ऑफिस की शुरुआत से ही काम में अच्छा परफॉर्म करके आप सभी को आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं. वहीं काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ लोगों के साथ पोलाइट रहने की भी कोशिश करें. इससे आपकी पर्सनालिटी का पॉजिटिव एटीट्यूड शो होगा और आप आसानी से सभी का दिल जीत सकेंगे.

दुबई में मौजूद हैं ये फेमस मंदिर आगे देखें…

टू द पॉइंट बात करें

कुछ लोगों को हर बात घुमा फिरा कर करने की आदत होती है. मगर ऑफिस में आपका टू द पॉइंट बात करना बेहतर रहता है. वहीं किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ा कर बताने की बजाए बैलेंस जवाब देने की कोशिश करें. इससे आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड झलकता है और सीनियर्स भी आपकी बातों को खास महत्व देते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)