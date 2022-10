Problems Every Couple Faces In The First Year Of Marriage: शादी एक खूबसूरत रिश्‍ते का बंधन है. यह बंधन दो इंसानों के बीच का एक कमिटमेंट है जो उन्‍हें ताउम्र एक दूसरे से जोड़कर रखता है और हर सुख-दुख में साथ खड़े रहने का वादा करता है. हालांकि शादी का पहला साल रोमांचक होने के साथ बहुत चैलेंजिंग भी बहुत होता है. स्‍टाइलक्रेज के मुताबिक शादी को आपके पूरे जीवन की नींव कहा जा सकता है, जिसके लिए दोनों तरफ से एडजस्‍टमेंट की जरूरी होती है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि शादी के पहले साल कौन सी 6 बातें लोगों को परेशान करती हैं.

शादी के ये 6 बातें करती हैं परेशान

पहचान का संकट: महिलाओं को अपनी पहचान व नाम में बदलाव असहज लगता है. शादी के बाद जीवन में काम और घर की ज़िम्मेदारियां बदल जाती हैं और आपको परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. ऐसे में खुद की पहचान असमंजसता पैदा कर सकती है.

आजादी में कमी: शादी के पहले साल आप कई लोगों से घिरे रहते हैं. आप क्‍या कर रहे हैं, कहा जा रहे हैं, ये सारे सवाल आपको शुरू में परेशान कर सकती है. इसके अलावा, फाइनेंशियली या दोस्‍तों यारों के साथ वक्‍त गुजारने की आजादी की भी कमी महसूस होने लगती है.

टकराव होना: शादी के बाद कपल्‍स एक ही छत के नीचे साथ वक्‍त गुजारते हैं जिससे अच्छी चीजों के साथ आपस में मतभेद होना या गलतियां दिखना भी स्‍वभाविक है. ये बातें पहले साल परेशान कर सकती हैं.

भविष्‍य का डर: शादी के पहले साल आपको अपने रिश्‍ते को लेकर डर रहता है कि कहीं भविष्‍य में ये सारी चीजें खत्‍म ना होने लगे. छोटी छोटी बातों में भी आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और ऐसे में भविष्‍य की चिंता सता सकती है.

पारिवारिक हस्‍तक्षेप: शादी से पहले शायद केवल दो लोगों के बीच संबंध था जबकि शादी के बाद दो परिवार आपस में संबंधी बन जाते हैं. ऐसे में परिवार के साथ एडजस्‍टमेंट एक बडी़ चुनौती लगती है.

रिश्‍ते में विश्‍वास: नए रिश्‍ते में मजबूती लाने के लिए हो सकता है कि आपको अधिक मेहनत करनी पड़े. विश्‍वास, भरोसा या कमिटमेंट एक दिन में नही बनता, ऐेसे में शादी का पहला साल चैलेंजिंग लग सकता है.