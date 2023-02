बेस्ट फ्रेंड से हो गया है प्यार, 5 तरीकों से करें इजहार, झट से सुनने को मिलेगी उसकी हां

How to Propose Best Friend: रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए प्यार के साथ-साथ दोस्ती होना भी जरूरी है. ऐसे में कुछ कपल्स प्यार होने के बाद दोस्त बन जाते हैं तो वहीं कई लोग दोस्त (Best friend) से ही दिल लगा लेते हैं. हालांकि, अगर आपको भी अपनी दोस्त से प्यार हो गया है तो 5 आसान तरीकों से प्यार का इजहार करके आप एकदम पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सकते हैं.

बेस्ट फ्रेंड से प्यार होना काफी कॉमन होता है मगर कुछ लोग दोस्ती टूटने के डर से चाहकर भी दोस्त के सामने दिल की बात नहीं कह पाते हैं. ऐसे में दोस्त को प्रपोज करने के लिए आप कुछ आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं. इससे आपको दोस्त की भी हां सुनने को मिल सकती है. आइए जानते हैं दोस्त से प्यार का इजहार करने के तरीके.

हिंट देने की कोशिश करें

दोस्त से डायरेक्ट प्यार का इजहार करने की बजाय आप उन्हें पहले से थोड़ा हिंट दे सकते हैं. इसके लिए आप दोस्त के साथ फ्लर्ट करने और उनकी एक्सट्रा केयर करने जैसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं. ऐसे में अगर दोस्त को आपके बिहेवियर में हुआ ये बदलाव पसंद आए तो समझ लें कि उनकी भी हां है.

फेवरेट लोकेशन पर करें प्रपोज

दोस्त से प्यार का इजहार करने के लिए आप उनकी पंसदीदा जगह का चुनाव कर सकते हैं. ऐसे में फ्रेंड को उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पर ले जाकर सरप्राइज दें और फिर उनसे सीधा अपने दिल की बात कह दें. साथ ही उन्हें अपने प्यार की वजह जरूर बताएं. इससे आपकी दोस्त तुरंत हां कह देगी.

लव लेटर ट्राई करें

इंटरनेट के जमाने में लव लेटर लिखने का ट्रेंड काफी पुराना हो गया है. मगर प्यार का इजहार करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है. ऐसे में अगर आप दोस्त के सामने आई लव यू नहीं कह पा रहे हैं. तो आप उन्हें प्यारे से गिफ्ट के साथ लव लेटर लिखकर भेज सकते हैं.

दोस्त को फोन करें

अगर आपको दोस्त के सामने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाहट होती है. तो आप फोन कॉल करके दोस्त को अपने दिल की बात बता सकते हैं. वहीं रात के समय फ्रेंड को फोन करना बेहतर होता है. ऐसे में आप सुकून से दोस्त के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं.

मन की बात जानें

दोस्त से प्यार का इजहार करने से पहले उनके मन की बात जानना भी जरूरी है. ऐसे में अगर आपकी दोस्त किसी और को पसंद करती है. तो भूलकर भी अपने दिल का हाल उनसे ना कहें. वरना इससे आपकी दोस्ती खत्म हो सकती है.