कहीं आप गलत इंसान को तो नहीं कर रहे डेट? इन 5 संकेतों से अभी कर लें पहचान

Signs That You Are Dating Wrong Person: अक्‍सर ये देखने को मिलता है कि लोग कई महीनों तक डेट पर जाने के बाद यह पाते हैं कि वह‍ जिसे हर तरह से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं वह तो दरअसल उनके लिए सही है ही नहीं. तब तक आप इमोशनली इतना अधिक उनसे कनेक्‍ट हो चुके होते हैं कि संभावित पार्टनर की छोटी मोटी कमियों को स्‍वीकार कर लेना ही आसान समझते हैं. हालांकि कुछ कमियां हर किसी में होती ही हैं, लेकिन अगर आप रिश्‍ता निभाने से पहले यानी डेट पर जाते वक्‍त कुछ बातों का ध्‍यान रखें तो आसानी से समझ सकते हैं कि आप कहीं गलत इंसान को तो डेट नहीं कर रहे. तो आइए जानते हैं कि आप इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं.

विचारों का सम्‍मान नहीं करनाअगर कोई इंसान आपके साथ इज़्जत से पेश नहीं आता तो यह गांठ बांध लीजिए कि आगे चलकर आपकी समस्‍या बढ़ सकती है. दरअसल, विचारों में मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सामनेवाले के विचारों को सुनना और असहमति के बावजूद पार्टनर के विचारों का सम्मान करना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है.

आपकी सुरक्षा के लिए बेपरवाह होनाआपकी सुरक्षा की जिम्‍मेदारी आपके पार्टनर की भी हो जाती है. मान लीजिए कि आप उसके साथ डेट पर गई हैं और लौटते समय बारिश हो गई, ऐसे हालात में वो आपको बिना घर तक पहुंचाए काम का बहाना बनाकर चला जाता है तो ये उसकी आपके प्रति लापरवाही हो सकती है.

बात बात पर गुस्‍सा दिखाना

अगर शुरुआती डेट के बाद ही आपको पता चल रहा है कि वो काफी गुस्‍सैल स्‍वभाव का है तो बेहतर होगा कि आप ऐसे रिश्‍ते से खुद को बचा लें. क्‍योंकि ऐसे लोग आगे चलकर हिंसक भी हो सकते हैं. ऐसे में अगर वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्स हो जाता है या लोगों से बात बात पर झगड़े की बात करता है तो संभल जाएं.

आपकी सहमति की नहीं परवाह

कुछ ही डेट के बाद अगर आपको एहसास हो रहा है कि वह इंसान हर निर्णय अपनी मर्जी से लेता है या आपकी सहमति की परवाह नहीं करता तो ये आगे चलकर आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है. ऐसे लोग काफी डोमिनेटिंग होते हैं.

बात बात पर मर्दानगी की बात करना

अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आपका होने वाला पार्टनर बात बात पर अपने पुरुष और आपके महिला होने की बात करता है और आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है तो भी ऐसे लोगों से सकर्त हो जाएं. ऐसे लोग जीवन के कुछ मोड़ पर काफी डॉमिनेटिंग हो जाते हैं और महिलाओं को घर के अंदर रहने वाली सोच रखते हैं.

