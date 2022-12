रिलेशनशिप को कमजोर बना सकता है स्ट्रेस, संबंधों में प्यार बनाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

How to Relieve Stress and Depression: तनाव यानी स्ट्रेस एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जिससे हमारा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसका हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है. जीवन को आगे ले जाने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना ठीक है, लेकिन यदि यह ज्यादा दिनों तक रहता है तो इससे लाइफस्टाइल और संबंधों पर असर पड़ने लगता है. अगर आपका अपने पॉर्टनर से झगड़ा हो रहा है या फिर मन मुटाव हो गया है तो हो सकता है कि इसके पीछे तनाव एक बड़ा कारण हो.

वैसे तो हर रिश्ते में कभी न कभी तनाव हो ही जाता है, लेकिन कई बार तनाव का कारण इतनी देर से पता चलता है कि तक तक रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है. ओन्लीमाईहेल्थ के अनुसार, कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनके माध्यम से हम अपने रिश्तों से स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में…

एक्नॉलेजमेंट: रिश्ते की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने रिश्ते में होने वाले संघर्षों को कैसे डील करते हैं. जरूरी नहीं ही कि हर बात पर पार्टनर से बहस की जाए. हर किसी का नजरिया अलग होता है इसलिए अगर किसी मुद्दे पर बहस हो रही है तो जरूरी है कि दोनों लोग एक दूसरे को समझे और उनके नजरिए को परखें.

संभल कर बोलें: टकराव के दौरान कई बार ऐसा होता ही कि आप खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और आप सामने वालों को ऐसा कुछ बोल देते हैं, जिससे बाद में आपको पछतावा हो सकता है. इससे आपके रिश्ते में तनाव का स्तर बढ़ सकता है. यदि आप परेशान हैं तो उस व्यक्ति के साथ बैठकर बात करें लेकिन धैर्य रखें कि आपको इस दौरान धैर्य रखना होगा. आप उन्हें समझाएं की आप किस मुद्दे पर क्या चर्चा करना चाहते हैं.

बातचीत बनाए रखें: हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत बनाए रखें. अक्सर देखा जाता है कि रिश्ते के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच जितनी बात होती है बात में वह कम होती चली जाती है, जिससे लगाव कम होने लगता है और इससे रिश्ते में तनाव हावी हो जाता है. बातचीत कम होने से पार्टनर अपनी परेशानियां बताने में भी हिचकिचाने लगते हैं.

एक्सेप्टेंस रखें: कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है और पूरी तरह से ठीक नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि यदि आपके पार्टनर में कुछ कमी हैं तो इसे स्वीकार करें और कठिन परिस्थितियों में उसका साथ दें. उसके नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें क्या अच्छा है जो आपको उसके करीब लाता है. रिश्ते की बेहतरी के लिए उसे उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वह है.

क्षमा करें और भूल जाएं: यह किसी भी रिश्ते के लिए सबसे जरूरी है और मुख्य बात है. एक अच्छे पार्टनर के तौर पर यह जरूरी है कि आप अपने द्वारा किए गए कामों की पूरी जिम्मेदारी लें. अपने पार्टनर के प्रति सम्मानपूर्ण रहें और संघर्ष, तनाव, डिप्रेशन से निकलने में उसकी मदद करें. यदि उसने कुछ गलती की है तो उसे माफ करें और अच्छे रिश्ते के लिए उस गलती को भूल जाएं.