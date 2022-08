पुरुषों की ये 5 आदतें, जिन्हें नहीं पसंद करतीं महिलाएं, कई बार टूट भी जाता है रिश्ता

Women Do Not Like These Habits Of Men: रिलेशनशिप में यह ज़रूरी नहीं कि आपकी हर आदत आपके पार्टनर को पसंद ही आए या आपकी हर आदत से उन्‍हें परेशानी हो. लेकिन, कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो आपके कैरेक्‍टर पर सवाल उठाते हैं और पार्टनर की नज़रों में आप आसानी से गिर सकते हैं. इन बुरी आदतों की वजह से कई बार पार्टनर आपको शक की निगाह से देखने लगता है या आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता. ऐसे हालात में रिश्‍ते बोझ लगने लगते हैं और साथ रहना किसी सजा से कम नहीं लगता. यहां हम पुरुषों की उन आदतों की जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्‍त नहीं कर पातीं और आपके नाजुक डोर में गांठ बंधने लगती हैं. आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में.

महिलाओं की रिस्‍पेक्‍ट नहीं करनाकई पुरुष ऐसे होते है, जो महिलाओं के साथ अच्‍छा व्‍यवहार नहीं करते. यही नहीं, कई बार तो वे अपने फीमेल पार्टनर के साथ रौब जमाने के लिए डांटकर बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपकी ये आदत महिलाओं को कतई पसंद नहीं आती. बात-बात पर इंसल्‍ट करने वाले पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप अधिक दिनों तक नहीं टिक पाता है.

गंदगी पसंद पुरुषकई पुरुष हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और उन्‍हें साफ-सफाई में भी कोई इंट्रेस्‍ट नहीं होता. वे ना तो खुद की सफाई बेहतर तरीके से करते हैं और ना ही अपने आसपास की सफाई में इंट्रेस्‍ट दिखाते हैं. ऐसे पुरुषों को महिलाएं बिलकुल पसंद नहीं करतीं. सफाई की वजह से उनमें अक्‍सर लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं और बात रिश्‍ते के टूटने तक आ जाती है.

लड़कियों से फ्लर्ट करनाउन लड़कों को भी महिलाएं पसंद नहीं करतीं जो रिश्‍ते में रहने के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ फलर्ट करने का मौका ढूंडते हैं. ऐसे में फीमेल पार्टनर को यह संदेश जाता ह कि आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हैं. उनकी ये आदत महिलाओं को इनसिक्योर महसूस करता है.

फीमेल पार्टनर की दोस्‍त को तवज्‍जो ना देना कुछ पुरुष अपनी पत्‍नी या महिला मित्र की दोस्‍तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते और उनके साथ कॉन्शियस हो जाते हैं. लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके इस बिहेव से उनकी पार्टनर को बुरा लग सकता है. ऐसे में कभी भी अपनी पार्टनर की दोस्‍तों को इग्‍नोर ना करें.

झूठ बोलनाकुछ पुरुष बात बात पर झूठ बोलकर बात को वहीं खत्‍म कर देना चाहते हैं. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से फीमेल पार्टनर का भरोसा टूटता है और रिश्तों में पारदर्शिता कम होने लगती है. ऐसी हरकते महिलाएं बिलकुल पसंद नहीं करती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)