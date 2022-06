How To Take Care Of An elder Person: बुजुर्गों की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उनसे प्यार करें और उनका सम्मान करें. ये दो चीजें उन्‍हें सक्रिय और फिट रहने के लिए मोटिवेट करती हैं. कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर के बुजुर्ग कभी खुश नहीं रहते और हर वक्‍त रोक-टोक करते रहते हैं. खासतौर पर जिनकी उम्र 80 पार कर चुकी है और वे अधिक चल फिर नहीं सकते या बाहर सैर पर जाने के लिए पूरी तरह आप पर निर्भर हैं. उन्‍हें संभालना काफी मुश्किल काम लगता है, लेकिन उनके इस व्‍यवहार की मुख्‍य वजह उनका इनसिक्‍योर होना और डिप्रेशन भी हो सकता है. अगर आप उन्‍हें ऐसी मनोस्थिति से दूर रखें और उन्‍हें हेल्‍दी रहने में मदद करें, तो वे भी पहले से कहीं बेहतर जीवन जी सकते हैं. बता दें कि आज (15 जून) ‘वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2022’ सेलिब्रे‍ट किया जा रहा है. इस दिन दुनियाभर में बुजुर्गों के साथ बेहतर बर्ताव और उनके प्रति संवे‍दनशील होने का संदेश दिया जाता है.

इस तरह रखें घर के बुजुर्गों का ख्‍याल

एक्टिव रखेंवैसे तो एक उम्र ऐसी आती है, जब इंसान के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बुजुर्गों के लिए फिट और एक्टिव रहना आसान काम नहीं होता. ऐसे में आप उन्‍हें फिट और एक्टिव रखने के लिए योग और व्‍यायाम करने में मदद करें. संभव हो, तो उन्‍हें किसी फिजियोथेरेपिस्‍ट की निगरानी में व्‍यायाम कराएं. इससे वे बीमारियों से बचे रहेंगे और खुश रहेंगे.

सुरक्षित माहौल देंबुजुर्गों के लिए स्‍ट्रेसफ्री होना बहुत ही ज़रूरी है, जबकि ऐसा हो नहीं पाता. समाज में बुजुर्गों के साथ बढ़ती हिंसा उनके मन में डर पैदा कर सकती है. ऐसे में आप घर और आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं. आप चाहें तो उनके साथ जीपीएस ट्रैकर रख सकते हैं, जो उनकी गतिविधियों को बताते रहे.

तनाव से रखें दूरजहां तक संभव हो आप उनके भविष्‍य की चिंता को दूर करते रहें और यह एहसास दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं. यह भी एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आपको उनकी ज़रूरत है और हमेशा रहेगी. अगर वे भूलने लगे हैं और किसी मेडिकल स्थिति से डरे हुए हैं, तो उनका डर खत्‍म करने का प्रयास करें. इससे वे निश्चिंत रहेंगे और बेहतर महसूस करेंगे.

ज़रूरी बातों पर लें परामर्शआप अगर उनसे अपनी पर्सनल प्रॉब्‍लम्‍स को सॉल्‍व करने में मदद लेंगे, तो वे खुद को आपके लिए ज़रूरी समझेंगे. ऐसे में आप उनसे हर तरह का परामर्श लें और ज़रूरी बातें शेयर करें.

पॉकेट मनी ज़रूरी आप खुलकर पैसों की ज़रूरत पर बात करें और उनके बीमा संबधी मामलों पर बातचीत करें. जाहिर सी बात है, 70-80 की उम्र में भागदौड़ करना संभव नहीं है. अगर वे बैंक नहीं जा पाते, तो पैसे निकालना, उनके हर ज़रूरी काम पर घर के सदस्यों को ही ध्यान देना होगा.

इंटरनेट से जोड़ें डिजिटल युग में जिस प्रकार आप अपने बच्‍चों को हर चीज यूज करना सिखाते हैं, अपने पेरेंट्स को भी अपग्रेट करते रहें और उन्‍हें मोबाइल, लैपटॉप आदि यूज़ करना सिखाएं, ताकि आप जब घर पर ना हों, तो उन्हें अकेलापन महसूस ना हो और अपना समय वे एन्जॉय करते हुए बिता सकें.

हंसी-मजाक भी ज़रूरी घर में जितना अधिक हंसी मजाक का माहौल रहेगा, घर के सदस्‍य उतना ही हेल्‍दी, हैप्‍पी और लाइफ के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जिससे किसी भी तरह का मानसिक रोग, तनाव, चिंता आदि दूर रहेगा, इसलिए बुजुर्गों के साथ भी खुलकर हंसी-मजाक करते रहें.

