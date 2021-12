Reuse Old Saree: पुरानी हो चली साड़ी को रिजेक्ट करने का मूड नहीं है तो ऐसे करें रियूज

Reuse Old Saree: भारतीय संस्कृति (Indian Culture) की पहचान है साड़ी. जो हर महिला को एलिगेंट लुक (Lady looks Aligent in saree) देती है. साड़ी पहनने से महिला की सादगी और सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं. हर महिला चाहे वो वेस्टर्न (Western) पहने या इंडियन उसके पास साड़ी का कलेक्शन तो होता ही है. एक खास बात और महिलाओं के पास चाहे जितनी भी साड़ी हो हर वक्त उन्हें साड़ी की कमी महसूस होती रहती है. महिलाओं को अपनी साड़ियों से इतना लगाव होता है कि वो उन्हे बहुत अच्छे से सहज कर रखती हैं. ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है और आप भी अपनी पुरानी हो चुकी साड़ी को रिजेक्ट नहीं करना चाहती तो आज हम आपको कुछ ऐसी ड्रेस बताएंगे जिन्हें आप पुरानी साड़ियों से बनवा सकती हैं. और लॉन्ग टाइम वियर कर सकती है.

अनारकली कुर्ता

अगर आपके वॉडरोब में शिफॉन या जॉरजट की साड़ी है तो आप उससे अनारकली कुर्ता बनवा सकती है. साड़ी का शिफॉन और जॉरजट मटेरियल के कारण इसमें अच्छा फॉल आएगा और आपका सूट बहुत प्यारा लगेगा.

सरारा-कमीज

सरारा कमीज इन दिनों फैशन में टॉप ट्रेंड कर रहा है. इसके लिए आप अपने टेलर से बात करके दो रंगों की साड़ी के शानदार कॉम्बीनेशन से बनवा सकते हैं. इससे आप काफी फैशनेबल लगेंगी.

लॉन्ग स्कर्ट

साड़ी का लॉन्ग स्कर्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप स्कर्ट को कुर्ते या फिर शर्ट के साथ पहन सकती हैं. यह आपको एक खूबसूरत लुक देगा.

अम्ब्रेला फ्रॉक

अम्ब्रेला फ्रॉक भी फैशन में ट्रेंड कर रहा है. इसमें आप बेल स्लीव्स लगवा सकती हैं. आप चाहें तो इसके ऊपर लॉन्ग जैकेट भी कैरी कर सकती हैं.

एंकल पेंट कुर्ता

आपके पास कॉटन या इससे मिलता जुलता फैब्रिक है तो आप एंकल पेंट और लॉन्ग कुर्ता बनवा सकती हैं. एंकल पेंट भी काफी चलन में है.

लहंगा चोली

अगर आपके पास हेवी या डिज़ाइनर साड़ी है तो आप उसका लहंगा बनवा सकती हैं. जिसे आप वेडिंग सीज़न में पहन कर खूबसूरत दिख सकती हैं.

पटियाला सूट

आपके पास क्रेप फैब्रिक में साड़ी है तो पटियाला सूट भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. साड़ी के कपड़े में पटियाला सलवार में काफी घेर निकल कर आएगा. जो आपको हट कर लुक देगा.