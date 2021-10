ऑफिस में युवा कर्मचारियों के फटी जींस पहनने से असहज महसूस करते हैं अधेड़ सहकर्मी

Middle-aged people take it otherwise for ripped jeans: किसी भी ऑफिस में बेहतर ऑफिस एनवायरमेंट के लिए युवा और बड़ी उम्र के कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बैठाना सबसे जरूरी काम होता है. कई बार ये देखने में आया है कि युवा कर्मचारियों के पहनावे, उनके टेक सेवी होने, क्विक रिएक्शन और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के चलते बड़ी उम्र के कर्मचारी थोड़े असहज हो जाते हैं. वो उनसे ज्यादा इंट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों को ये लगता है कि हमारे बीच एक बहुत बड़ी दूरी है. वो दूरी है उम्र की, तकनीक की, फैशन की और एनर्जी की. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्थिति हमारे देश या किसी विकासशील देश तक ही सीमित नहीं है. बल्कि ऐसा ही हाल दुनिया के सबसे विकसित देश का भी है. न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में दफ्तरों में साथ काम करने वाली दो पीढ़ियों के बीच वर्क कल्चर को लेकर एक नई स्थिति सामने आ रही है. हालांकि स्थिति टकराव जैसी नहीं है, लेकिन वहां 40 साल से ज्यादा उम्र के मैनेजर्स और अन्य कर्मचारियों को 25 साल के यंग एम्पलाइज के तौर-तरीके असहज महसूस करवा रहे हैं.

अब आप सोचेंगे भला युवा कर्मचारियों की ऐसी कौन सी बात है जो 40 से ज्यादा की उम्र वाले कर्मचारियों को परेशान कर रही है? तो इस फेहरिस्त में युवाओं के कुछ तौर तरीके हैं. जिन्हें लेकर ऑफिस में चीजें इफैक्ट हो रही है.

फटी जींस पहनना

युवा ऑफिस में फटी जींस पहनकर आते हैं. काम खत्म होने के बाद चले जाते हैं. साथ ही ऑफ डे या अन्य किसी घोषित अवकाश के दिन छुट्टी लेना अपना हक मानते हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत या मैसेज में ईमोजी का इस्तेमाल करते हैं.

क्या है वजहन्यूयॉर्क टाइम्स ने 42 साल के मैनेजर एंडी डन (Andy Dun) से बात की. उनका कहना है, ‘युवा कर्मियों के तरीकों से लगता है कि मैं बूढ़ा हो चला हूं. जेनेरेशन Z (1990 से 2010 के बीच जन्में युवा) नए तरीकों से काम करती है, इनके बात करने का तरीका भी अलग है.ये अपने काम को बखूबी करना जानते हैं. जबकि 40 साल और ज्यादा उम्र के कर्मचारी अलग तरीके के कल्चर के आदि होते हैं.’

क्या कहते हैं युवा कर्मचारी

वहीं 22 साल के एक एम्पलाई जाहिद अहमद ने बताया कि उन्हें एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि वो कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कंपनी का वाइस प्रेजिडेंट बना दो, ना कि इंटर्न. मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा.

‘युवा कर्मचारियों भविष्य में अधेड़ के लिए खतरा’

इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, अपना खुद का बिजनेस चलाने वाले एक 30 साल के गाबे कैनेडी का कहना है कि युवा कर्मचारी ऑफिस में होने वाले पॉलिटिकल डिस्कशंस में बेबाकी से अपनी बात रखते हैं. ये बात उन्होंने स्वीकारी कि युवा कर्मियों के तरीकों से अधेड़ कर्मचारी उन्हें भविष्य के लिए खतरा मानते हैं.

एक सच ये भीचाहे युवा कर्मचारियों के तौर तरीकों से अधेड़ उम्र के कर्मचारी सहमत ना हों, पर वो युवाओं के साहस और प्रतिबद्धता के कायल होते हैं. उनका मानना है कि युवाओं में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है. इस वजह से वो काम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दी से लेते हैं और उमें काम के प्रति प्रतिबद्धता भी होता है.