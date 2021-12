हार्ट डिजीज के खतरे का सही लगेगा पता, दो प्रोटीन के जरिए जांच होगी ज्यादा सटीक: स्टडी

Heart Disease Risk will be known correctly : स्वीडन की करोलिंस्का इंस्टीट्यूट-ए मेडिकल यूनिवर्सिटी (Karolinska Institutet - a medical university) के साइंटिस्टों ने एक व्यापक स्टडी में पाया है कि दो ऐसे प्रोटीन हैं, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स (cholesterol particles) के कैरियर (वाहक) का काम करते हैं और उनके जरिए हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे का ज्यादा सटीकता के साथ पता लगाया जा सकता है. इस स्टडी आधार पर रिसर्चर्स ने दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे का पता लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए जाने की भी सिफारिश की है. उनका मानना है कि इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का इलाज समय पर शुरू किया जा सकेगा, और ऐसा करने से कॉम्प्लिकेशंस और मौत के मामले कम होंगे. इस स्टडी के निष्कर्ष पीएलओएस मेडिसिन (PLOS Medicine) नामक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं.