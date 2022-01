Benefits Of Rock Salt For Health And Skin Care : अगर आपको पाचन की समस्‍या है या सर्दी लगी है तो सेंधा नमक (Rock Salt) की मदद से आप आराम पा सकते हैं. बता दें कि सामान्‍य नमक में दो तत्‍व खासतौर पर पाए जाते हैं- सोडियम और क्‍लोराइड. जबकि सेंधा नमक आयरन, जिंक, निकेल, कोबाल्‍ट, मैग्‍नीज, कॉपर रिच होता है जो हमारी सेहत (Health) के लिए जरूरी एलिमेंट हैं. अगर आपको अनिद्रा की शिकायत रहती है तो आप अपनी डाइट में गुलाबी नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर इस समस्‍या को दूर कर सकते हैं. इसके लिए आप शहद के साथ सेंधा नमक का सेवन करें. ऐसा करने से आपको गहरी नींद आएगी और दूसरे दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे.