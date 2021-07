केवल व्रत में खाने के ही काम नहीं आता सेंधा नमक, इन चीजों के लिए भी है बेमिसाल

Rock Salt Uses And Benefits: सेंधा नमक (Rock salt) का इस्तेमाल (Use) ज्यादातर व्रत (Fast) के दौरान खाने में किया जाता है. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए सेंधा नमक का सेवन रोज़ाना खाने में करते हैं. लेकिन कभी आपने किसी और काम के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल केवल खाने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि ये कई और चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. आइये जानते हैं कि सेंधा नमक को और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.

तांबे और पीतल के बर्तन चमकाए

कई बार आपने देखा होगा कि तांबे और पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते-होते काले पड़ने लगते हैं. इनको साफ़ करने के लिए आप नींबू के रस में सेंधा नमक डालकर नींबू के छिलके या किसी स्क्रबर से बर्तन को रगड़ें. मिनटों में बर्तन चमक उठेंगे.

जले बर्तन साफ करे

जले हुए बर्तन को साफ़ करने के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच सेंधा नमक को स्क्रबर के ज़रिये जले हुए बर्तन पर रगड़ें. बर्तन मिनटों में साफ़ हो जायेगा.

दाग-धब्बे दूर करे

कई बार किचन में खाना बनाते समय दाग-धब्बे लग जाते हैं. इनको साफ़ करने के लिए आप एक चम्मच लिक्विड डिटर्जेंट के साथ सेंधा नमक को मिलाकर इन दाग-धब्बों पर रगड़ें. इससे मिनटों में दाग-धब्बे दूर हो जायेंगे.

हाथों को मुलायम बनाये

हाथों की स्किन रूखी और बेजान हो जाने पर आप आधा चम्मच सेंधा नमक को जैतून के तेल में मिलाकर हाथों की मालिश करें. इससे आपके हाथ मुलायम और रिंकल फ्री हो जायेंगे.

स्ट्रेस दूर करे

स्ट्रेस दूर करने में भी सेंधा नमक अच्छी भूमिका निभाता है. इसके लिए आप नहाने के पानी में एक बड़ा चम्मच सेंधा नमक मिला लें. फिर इस पानी से नहाएं तो इससे आपका स्ट्रेस दूर होने में काफी मदद मिलेगी.

पैरों की सूजन और थकान दूर करे

कई बार ज्यादा चलने या ज्यादा काम कर लेने की वजह से पैरों में सूजन और थकान होने लगती है. इस परेशानी से राहत पाने के लिए आप दो चम्मच सेंधा नमक को हल्के गर्म पानी में मिला लें. फिर इसमें अपने पैरों को डुबोकर पंद्रह मिनट बैठें. पैरों की सूजन और थकान दूर हो जायेंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)