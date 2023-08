डिहाइड्रेशन से निपटने में WHO ORS की भूमिका: विशेषज्ञों के साथ एक बातचीत

भारत में, हम डायरिया रोग से अनजान नहीं हैं. बढ़ता जलवायु परिवर्तन भारतीय मानसून को और प्रभावी बना रहा है, जिससे हमारे शहरों में अधिक बाढ़ों का खतरा बढ़ता है, जिससे डायरिया सहित जलजनित बीमारियों की घटनाएं बढ़ रही हैं.

ज़्यादातर वयस्कों के लिए, डायरिया की समस्या उनके लिए चिंता की बात नहीं है. लेकिन छोटे बच्चों और कमजोर लोगों पर डायरिया का अधिक गंभीर असर हो सकता है. WHO के अनुसार, हम हर साल पांच साल से कम उम्र के 525,000 बच्चों को डायरिया के कारण खो देते हैं. यह तथ्य कि इन मौतों को लगभग सभी मामलों में टाला जा सकता था, दुःख को और बढ़ा देता है.

डायरिया से उत्पन्न होने वाला सबसे गंभीर खतरा डिहाइड्रेशन है. जब डिहाइड्रेशन का उचित समाधान किया जाता है, तो परिणामों में काफी सुधार होता है. वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन (WHO) के अनुसार, प्रभावी और समय पर केस प्रबंधन जैसे सरल हस्तक्षेपों से इस मृत्यु दर को एक प्रतिशत से भी कम किया जा सकता है. सरल शब्दों में, इसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) देना शामिल है.

1960 के दशक में खोजे जाने के बाद से ORS ने डिहाइड्रेशन से जुड़ी स्थितियों में विश्वसनीय रूप से जानें बचाने वाला प्रभाव दिखाया है. WHO ने वर्षों से विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से रिहाइड्रेशन के फार्मूले को सुधारा और परिपूर्ण किया है: हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बाहर लाने के लिए आवश्यक साल्ट्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का सही अनुपात. भारत में 1972 से यह फॉर्मूलेशन इलेक्ट्राल के रूप में उपलब्ध है.

डायरिया डिहाइड्रेशन के इसी मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाइड्रेशन फ़ॉर हेल्थ अभियान का उद्देश्य रोजमर्रा उचित हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से जुड़ी गलतफहमियों और लिए जाने वाले गलत कदमों के बारे में और डिहाइड्रेशन होने पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में महत्त्वपूर्ण संचार बनाकर आम आदमी को जागरूक करना है.

29 जुलाई को वर्ल्ड ORS डे के अवसर पर, नेटवर्क18 की मुग्धा कैरा ने डॉ. इंदु खोसला, MD, DCH, RCPCH फेलो इन पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, डॉ. राज तिलक, MBBS, MD (पीडियाट्रिक्स), सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ और पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. हेमन्त जैन, पूर्व प्रोफेसर और बाल रोग विभागाध्यक्ष, MGM मेडिकल कॉलेज, इंदौर से बच्चों में डिहाइड्रेशन के विभिन्न पहलुओं और WHO ORS को प्रभावी ढंग से देखने और वितरित करने के तरीकों के बारे में बात की.

डिहाइड्रेशन का क्या कारण हैं?

डॉ. जैन के अनुसार, डिहाइड्रेशन का सबसे आम कारण डायरिया है, जो, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मृत्यु दर के सबसे आम कारणों में से एक है. दूसरा सबसे आम कारण जो वह अपनी रोज की प्रैक्टिस में देखते हैं वह है बहुत ज़्यादा बुखार. 38 डिग्री से अधिक बुखार की प्रत्येक डिग्री की भरपाई 10% अधिक तरल पदार्थ के सेवन से की जानी चाहिए – कुछ ऐसा जिसका हममें से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है. तीसरा सबसे आम कारण उल्टी आना है, जहां हम बहुत सारा तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स खो देते हैं, और अक्सर, ऐसा बहुत जल्दी होता है. चौथा कारण जल जाना बनता है, जो फिर से शरीर से तरल पदार्थ की हानि का कारण बनता है.

डॉ. तिलक ने गर्मी के तनाव या हाइपरथर्मिया के कारण पसीना आने जैसे अन्य कारणों के बारे में भी बात की, जो हमारे गर्मी के मौसम में आम बात है. उन्होंने डेंगू बुखार की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसके कारण तरल पदार्थ शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकता है जहां इसकी आवश्यकता नहीं होती.

इस संदर्भ में, डॉ. खोसला ने बताया कि बच्चों में डायरिया से होने वाली मौतों को कैसे टाला जा सकता है. उन्होंने एक सर्वेक्षण के माधयम से बताया कि डायरिया से पीड़ित केवल 40-50% बच्चे ही वास्तव में ORS का सेवन करते हैं. यह ध्यान में रखते हुए कि डायरिया से पीड़ित 10% बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ORS की भूमिका के बारे में जागरूकता के अंतर को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है.

WHO ORS क्या है और यह अन्य पेय पदार्थों से कैसे अलग है?

हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कोई कितना पानी पीता है. इसका मतलब है तरल संतुलन बनाये रखना – इलेक्ट्रोलाइट्स की सही मात्रा जो शरीर को कुशलतापूर्वक चलाने में मदद करती है. जैसा कि डॉ. खोसला बताते हैं, जब हम अपने शरीर से पानी खो देते हैं, तो हम सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे आवश्यक मिनरल्स भी खो देते हैं, जिससे शरीर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है. ORS एक ऐसा घोल है जिसमें शरीर के एसिडिक संतुलन को बहाल करने के लिए ग्लूकोज और सोडियम साइट्रेट के साथ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होते हैं.

डॉ. तिलक के अनुसार, प्रत्येक तत्व की सही मात्रा ही एक कुशल ORS का रहस्य है. WHO ने सही अनुपात में सामग्री के सही संयोजन पर शोध करने में दशकों बिताए हैं, और उस फॉर्मूलेशन को WHO ORS के रूप में लेबल किया गया है. WHO ORS के बजाय बच्चे को फ़िज़ी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देना हानिकारक हो सकता है क्योंकि इन ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है. यह चीनी सामग्री निर्जलित बच्चे की आंतों पर भारी भार डालती है, जिससे अक्सर और भी अधिक डिहाइड्रेशन होता है. डॉ. तिलक इसे अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि, “WHO ORS का रिप्लेसमेंट केवल WHO ORS है और कुछ नहीं.”

हम प्रभावी ढंग से ORS कैसे दे सकते हैं?

डॉ. तिलक सही खुराक देने और बनाने पर जोर देते हैं. यह जरूरी है कि हम पैकेट पर उल्लिखित सामग्री अनुपात का पालन करें, क्योंकि ये WHO द्वारा परिभाषित हैं. फिलहाल, इलेक्ट्राल की तरह WHO ORS दो साइज़ में उपलब्ध है – बड़ा पैकेट एक लीटर पानी में घोलने के लिए है, और छोटा पैकेट 200 मिलीलीटर या एक कप पानी में घोलने के लिए है.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मिनरल्स का सही अनुपात और सही घोल ही हमें सही परिणाम देता है. पानी में कम या ज्यादा इलेक्ट्राल मिलाने से उसकी प्रभावकारिता कम हो जाती है. इसी कारण से तीसरा विकल्प भी मौजूद है – रेडी टू ड्रिंक इलेक्ट्राल जो टेट्रा पैक रूप में उपलब्ध है.

डॉ. खोसला ज़रा से या मध्यम डिहाइड्रेशन में ORS देने की सलाह देते हैं, परन्तु साथ में चेतावनी देते हैं कि यदि बच्चा उल्टी कर रहा है, या पीने में असमर्थ (या अनिच्छुक) है, तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है. बेहोश बच्चे को ORS देने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे अधिक उल्टियां और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है.

डॉ. जैन ने यह भी बताया कि जहां उनकी बातचीत बच्चों पर केंद्रित है, वहीं ORS वयस्कों में डिहाइड्रेशन के लिए भी उतना ही प्रभावी है. WHO ORS, ठीक से तैयार किया गया और सही समय पर लिया गया, शुरुआत में ही डिहाइड्रेशन को रोक सकता है, जिससे IV फ्लूइड और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को रोका जा सकता है. यह गलतफहमी कि WHO ORS केवल बच्चों के लिए है, अक्सर वयस्कों को स्वयं ORS का प्रयोग करने से रोकता है. यह स्पष्ट रूप से गलत है – WHO ORS सभी उम्र के लोगों में डिहाइड्रेशन से निपटने के लिए बेहद सहायक है, और विशेष रूप से कमजोर बुजुर्गों के लिए जो डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु के समान जोखिम का सामना करते हैं, जैसा कि बच्चे करते हैं.

निष्कर्ष

डिहाइड्रेशन, चाहे वह डायरिया से हो या अन्य कारणों से, इलाज योग्य है, और WHO ORS के समय पर प्रयोग के माध्यम से डिहाइड्रेशन से होने वाली मौतों को पूरी तरह से रोका जा सकता है. भारत में, WHO ORS 1972 से इलेक्ट्रल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है, और इसने अनगिनत बच्चों और वयस्कों की जानें बचाई है. हालाँकि, जागरूकता की कमी अभी भी मौजूद है.

डिहाइड्रेशन, चाहे वह डायरिया से हो या अन्य कारणों से, इलाज योग्य है, और WHO ORS के समय पर प्रयोग के माध्यम से डिहाइड्रेशन से होने वाली मौतों को पूरी तरह से रोका जा सकता है. भारत में, WHO ORS 1972 से इलेक्ट्रल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है, और इसने अनगिनत बच्चों और वयस्कों की जानें बचाई है. हालाँकि, जागरूकता की कमी अभी भी मौजूद है.